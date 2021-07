Euro 2021: sur quelle chaine regarder Suisse-Espagne

Le premier quart de finale de l’Euro 2021 opposera la Suisse à l’Espagne, ce vendredi à Saint-Pétersbourg (18h). Le vainqueur de cette rencontre affrontera le gagnant de Belgique-Italie.

C’est un match au goût amer pour tous les supporters de l’équipe de France. Ce ne se sont pas les Bleus qui disputeront le premier quart de finale de l’Euro 2021 mais la Suisse, vainqueur des champions du monde à l’issue de la séance des tirs au but lundi à Bucarest (3-3, 5 t.à.b. à 4). Invitée surprise du top 8 de ce championnat d’Europe, la Nati affrontera l’Espagne à 18h à Saint-Pétersbourg.

Un match diffusé sur TF1 et beIN Sports. Et à suivre aussi en direct commenté sur le site et l'app de RMC Sport ainsi qu'à la radio sur l’antenne de RMC.

Encore un exploit pour la Suisse ?

Sur le papier, la Roja part favorite. Deuxième de son groupe derrière la Suède après un début de tournoi poussif, l’équipe de Luis Enrique semble trouver ses marques au fil de la compétition. Vainqueur de la Croatie en huitièmes après un match fou terminé à l’issue de la prolongation (5-3), l’Espagne se méfiera néanmoins d’une équipe suisse qui a joué un vilain tour aux Français. Le vainqueur de ce premier quart de finale briguera une place en finale de l’Euro face au gagnant du choc Belgique-Italie, programmé ce vendredi soir à Munich (21h).