Euro 2021: un foyer de variant Delta détecté dans les Vosges chez des supporters de retour de Hongrie

Neuf personnes originaires des Vosges ont été testées positives au variant Delta du Covid-19. Elles auraient été contaminées fin juin à Budapest, alors qu’elles assistaient à un match du Portugal à l'Euro 2021.

La préfecture des Vosges a annoncé la détection d'un foyer de neuf cas positifs au variant Delta du coronavirus. Ces personnes sont des supporters revenus de Hongrie où ils ont assisté à un match du Portugal à l'Euro 2021. "Un cluster au variant indien a été détecté parmi les habitants du secteur Le Thillot et Fresse-sur-Moselle, avec neuf cas positifs déjà identifiés", a fait savoir la préfecture dans un communiqué mercredi soir. Ces neuf supporters, membres de la communauté portugaise, étaient partis "fin juin" en minibus en Hongrie pour voir jouer Cristiano Ronaldo et ses camarades.

>> Euro 2021: les infos en direct

Des opérations de dépistage gratuit

"A partir de là, ils sont revenus et ça s'est déclaré une semaine après. On a six cas avérés positifs sur la commune du Thillot et trois cas avérés à Fresse-sur-Moselle. Mais c'est la même famille", a déclaré à l'AFP le maire du Thillot, Michel Mourot. Le Portugal a démarré l'Euro le 15 juin à Budapest face à la Hongrie (3-0), avant de s'incliner contre l'Allemagne à Munich (4-2), le 19 juin, et de finir la phase de groupes par un nul devant la France (2-2), à la Puskas Arena de Budapest, le 23 juin. Son tournoi a pris fin en huitièmes de finale, le 27 juin, à Séville, avec une défaite face à la Belgique (1-0).

Interrogée, la préfecture n'a toutefois pas confirmé le fait que ces neuf supporters avaient vraisemblablement été contaminés à l'occasion de ce voyage en Hongrie. La Puskas Arena, stade de la capitale hongroise, était la seule enceinte de la compétition avec une jauge fixée à 100%. Le port du masque y était facultatif. Sollicitée, l'Agence régionale de santé Grand Est n'a pas répondu dans l'immédiat. L'ARS et la préfecture des Vosges ont annoncé la mise en oeuvre d'opérations de dépistage gratuit et de vaccination sans rendez-vous afin d'éviter la diffusion du variant dans le département.

Plus globalement, le gouvernement ne cache pas son inquiétude devant la progression du variant Delta. Lundi, Emmanuel Macron présidera un Conseil de défense sanitaire exceptionnel pour trancher sur de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie.