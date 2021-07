Euro 2021: faut-il vraiment s'inquiéter face au variant delta du coronavirus?

L'Euro 2021 confronte le continent européen à la menace du variant delta du Covid-19, avec notamment de nombreux cas en lien avec des matchs disputés à Londres et à Saint-Pétersbourg. Mais l'épidémiologiste Catherine Hill, interrogée par RMC Sport, relativise.

Avec la propagation du variant delta du Covid-19 sur le continent européen, l'impact de l'Euro 2021 sur la situation sanitaire interroge. Des milliers de cas en lien avec le tournoi ont déjà été recensés. Parmi les onze villes hôtes, Londres et Saint-Pétersbourg sont particulièrement touchées. La ville russe doit encore accueillir vendredi le quart de finale Suisse-Espagne, alors que la Russie a tout juste battu son record de contaminations pour le troisième jour consécutif. Quant à la capitale britannique, les demi-finales et la finale y sont prévues. Faut-il donc s'inquiéter des conséquences de la suite de la compétition?

Interrogée par RMC Sport, l'épidémiologiste Catherine Hill considère que l'impact de l'événement peut être relativisé si les spectateurs qui se déplacent sont vaccinés. "Le variant delta se propage plus vite, mais n'est pas plus virulent ou dangereux. Il est plus contagieux. Les gens ne sont pas plus malades quand ils ont le variant delta, par rapport aux variants alpha ou d'origine. Si vous croisez plus de gens différents, vous avez effectivement plus de risque de tomber sur le virus. Donc le mieux, c'est d'être vacciné. Il y a des vaccins, donc c'est la solution."

Pas de délocalisation

Si elle admet que "ce n'est pas une très bonne idée" d'aller en Russie actuellement, la spécialiste considère néanmoins qu'un supporter vacciné peut se le permettre. "Les gens doivent être vaccinés, c'est juste ça", insiste-t-elle. Idem au Royaume-Uni, qui présente par ailleurs l'avantage de "tester plus" pour mieux surveiller et contrôler l'épdidémie. "À Londres, il y a moins de virus qu'en France", observe-t-elle d'ailleurs, en consultant les courbes statistiques.

D'autres spécialistes sont plus inquiets. "Si on veut ensemencer l'Europe de ce variant Delta, on ne s'y prendrait pas autrement", déplore l'épidémiologiste Antoine Flahault dans un entretien accordé à l'AFP. "C'est un non-sens total d'envoyer des supporters dans des endroits à très haut risque", ajoute-il, plaidant pour que les rencontres prévues à Saint-Pétersbourg et à Londres soient délocalisées.

Mais l'UEFA a déjà opposé une réponse négative. L'instance a déclaré que "les matchs de l'Euro restant à disputer auront lieu comme prévu selon le programme initial".