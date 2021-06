Euro 2021: une centaine de cas de Covid-19 chez des supporters finlandais de retour de Russie

La Finlande a enregistré une centaine de cas de Covid-19 chez des supporters de retour d'un match de l'Euro 2021 à Saint-Pétersbourg en Russie, pays touché par une forte hausse des contaminations.

Les autorités finlandaises ont exprimé leur inquiétude ce jeudi, avec la détection de près d'une centaine de cas de coronavirus chez des supporters de retour au pays après avoir assisté à un match de l'Euro de football à Saint-Pétersbourg en Russie.

La Première ministre et l'autorité sanitaire chargé de l'épidémie, THL, ont appelé les Finlandais étant revenus au pays après la défaite contre la Belgique lundi à tous se faire tester. "Il est important que toute personne (de retour de Russie) se fasse tester. Les possibles cas seront ainsi identifiés et la maladie ne pourra pas se répandre", a déclaré la cheffe du gouvernement Sanna Marin aux médias finlandais, en marge d'un sommet européen à Bruxelles.

800 personnes ont passer la frontière sans être testés

Les autorités locales voisines de la frontière entre la Finlande et la Russie ont recensé 86 cas lors des tests pratiqués aux postes douaniers, et tous les tests n'ont pas encore été analysés. Du fait de l'encombrement et des embouteillages provoqués mardi par le retour de quelque 3.000 supporters, les gardes frontières finlandais ont dû laisser entrer près de 800 personnes sans les tester, notamment dans des cars, selon les médias locaux.

La Russie est confrontée à une hausse des cas de coronavirus du fait du variant Delta plus contagieux, une situation qui affecte notamment Saint-Pétersbourg, ville hôte de l'Euro. Dans un communiqué, l'autorité sanitaire THL a rappelé que les personnes de retour devaient se faire tester 72 heures après, en soulignant que l'incidence à Saint-Pétersbourg était actuellement vingt fois plus élevée qu'en Finlande. La Finlande a été éliminée de l'Euro après sa défaite lundi soir contre la Belgique (2-0) en Russie.