Euro 2021: Van der Vaart fracasse l'Espagne, "affreuse"

L'ex-international néerlandais Rafael Van der Vaart, après s'être montré très dur avec sa propre sélection, n'a pas été tendre non plus avec l'Espagne.

Rafael Van der Vaart dézingue à tout va. L’ancien international des Pays-Bas, vieille connaissance des supporters du Real Madrid, commente les matchs de l’Euro pour la télévision néerlandaise. Et il a très vivement critiqué la sélection espagnole dirigée par Luis Enrique. "L'Espagne est affreuse, affreuse. J'espère que nous les affronterons. Ils n'ont rien dans cette équipe. Ils ne font que passer d'un côté du terrain à l'autre, ils n'ont même pas un joueur qui sache faire une passe décisive", a-t-il déclaré à NOS.

L'Espagne, un adversaire potentiel des Pays-Bas

Pourfendeur de la Roja, Van der Vaart fait aussi partie des détracteurs de la sélection néerlandaise. Sur le plateau de la NOS, où il défendait le 4-3-3 face au 3-5-2 choisi par Frank De Boer, et qui anime les débats aux Pays-Bas, l’ancien milieu de terrain lâcha, définitif: "Jouer à cinq défenseurs contre l’Ukraine, l’Autriche et la Macédoine ? On ne devrait même pas diffuser ces matchs". L’Espagne et les Pays-Bas pourraient se retrouver lors des phases finales, les Pays-Bas s’étant assurés la première place du groupe C.

Or, les Néerlandais peuvent potentiellement croiser avec trois groupes, et notamment défier le pays qui occupe la troisième place du groupe E, soit l’Espagne actuellement. La Roja conserverait cette place de troisième en cas de nul, si la Pologne ne bat pas la Suède; ou en cas de défaite d'un but si la Pologne fait match nul en marquant deux buts de moins; ou en cas de défaite d'un but si la Pologne fait match nul en marquant un but de moins et a une moins bonne discipline.