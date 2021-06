Euro: Enrique défend le bilan de Morata, sous le feu des critiques en Espagne

Ravi d’enregistrer le retour de Sergio Busquets, le sélectionneur espagnol Luis Enrique a maintenu sa confiance en Alvaro Morata pour résoudre les problèmes de réalisme offensif rencontrés par la Roja en ouverture de la compétition. L’Espagne défie la Pologne ce samedi (21h).

Le capitaine de la sélection espagnole Sergio Busquets, à l'isolement depuis un test positif au Covid-19 le 6 juin, a réintégré la "Roja" vendredi, après un test négatif. Même si le joueur s’est contenté d’un travail individualisé pour rester en forme pendant sa quarantaine, Luis Enrique, le sélectionneur, n’exclut pas de le compter dans son groupe ce samedi, pour défier la Pologne de Robert Lewandowski. Quoiqu’il en soit, le retour du milieu de terrain, dont le cas avait bouleversé la préparation des Espagnols, est un événement.

"C'est un renfort très important pour tous, d'une part parce que c'est le capitaine, mais aussi parce que c'est quelqu'un d'important dans l'équipe, a résumé Luis Enrique la veille, en conférence de presse. Il s'est entraîné seul chez lui pendant douze jours, mais la balise qu'il a ramenée avec toutes ses données d'entraînements montre qu'il est en très bonne forme. C'est une bonne nouvelle. J'évaluerai avec le staff s'il peut être dans les 23 joueurs convoqués pour demain, mais la meilleure nouvelle, c'est son retour."

Morata reste "très serein" face aux critiques

Luis Enrique a également annoncé que l’attaquant décrié Alvaro Morata devrait débuter face à la Pologne, et ce, malgré les critiques dont il a pu faire l’objet suite à ses occasions manquées contre la Suède (0-0).

"Il n'y a qu'un seul joueur dans l'histoire de la Roja qui totalisait plus de buts que (Alvaro) Morata, c'est 'El Guaje', David Villa, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Même Raul, pour prendre une autre légende, avait moins de buts que Morata au même nombre de sélections", l’a défendu Luis Enrique.

"Au niveau international, il n'y a qu'un seul joueur qui a marqué plus de buts que Morata en 40 sélections, c'est Harry Kane, a-t-il ajouté. Mbappé, Werner, Bale, Lewandowski... tous ont marqué moins que Morata lors de leurs 40 premières sélections."

Alvaro Morata, sous le feu des critiques, a assuré vendredi être "très serein": "Quand il y a des critiques, il faut l'accepter et le respecter, et travailler pour corriger cela, comme toujours. Je suis sûr que quelque chose de grand peut nous arriver, on le sait, donc il faut essayer de ne pas trop lire et écouter de choses, et bosser."