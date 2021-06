Mercato : Varane serait de plus en plus proche de quitter le Real

D’après la Cadena Ser, Raphaël Varane aurait déjà refusé deux offres de prolongation au Real Madrid et le club se serait résolu au départ du Français cet été.

Après le départ, désormais officiel de Sergio Ramos, le Real Madrid pourrait bientôt perdre un autre de ses tauliers. Après dix ans passés dans le club, Raphaël Varane serait sur le départ. Selon la Cadena Ser, une radio espagnole, le Français aurait refusé deux offres de prolongation, alors que son contrat ne s’étend que jusqu’en juin 2022. Il pourrait partir dès cet été, pour que les Merengue, qui se seraient fait une raison, touchent une indemnité de transfert.

L’information concernant les prolongations de contrat avait déjà été révélée, il y a deux semaines, par le quotidien ibérique As. Les agents de Varane auraient notamment réclamé un meilleur salaire pour le joueur. Cette fois, les dirigeants madrilènes auraient accepté que le champion du monde 2018 ne fasse plus partie de l’effectif la saison prochaine. Mais le club ne voudrait pas le laisser partir libre l’été prochain, alors qu’il représente actuellement l’une de leurs meilleurs valeurs marchandes.

Manchester United bien placé

Un transfert cet été est donc envisagé. Parmi les principaux candidats au recrutement de l’ancien Lensois, on retrouve, toujours selon la Cadena Ser, le Paris Saint-Germain, qui avait failli le recruter en 2011, et Manchester United. Les Red Devils ont fait du poste de défenseur central une priorité et cherchent un gros nom pour accompagner Harry Maguire en charnière.

Le Real Madrid, déjà orphelin de son capitaine Sergio Ramos et ses seize saisons sous le maillot blanc, a déjà commencé à se pencher sur le chantier de sa défense. Le vice-champion d’Espagne a officialisé, fin mai, le recrutement de l’Autrichien David Alaba, en provenance du Bayern Munich. Il compterait aussi sur le retour de prêt de Jesus Vallejo, de retour d’un bon prêt avec Grenade, et qui pourrait gagner du temps de jeu.