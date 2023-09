Euro 2024 (qualifs): l'Italie ne convoque pas Verratti pour la première de Spalletti

Le nouveau sélectionneur de l'Italie Luciano Spalletti n'a pas retenu le milieu de terrain du PSG Marco Verratti pour participer aux matchs de qualifications pour l'Euro 2024 face à la Macédoine et à l'Ukraine.

Le nouveau sélectionneur de l'Italie Luciano Spalletti n'a pas inclus, comme anticipé, Marco Verratti dans sa liste de 29 joueurs retenus vendredi pour les matches de qualifications à l'Euro 2024 contre la Macédoine du nord le 9 septembre et l'Ukraine trois jours plus tard. Spalletti qui a pris les commandes de la Nazionale après la démission surprise mi-août de Roberto Mancini, nommé depuis à la tête de l'Arabie saoudite, a décidé de se passer de Verratti (55 sélections, 3 buts) qui n'entre pas dans les plans de Luis Enrique au Paris SG et qui pourrait partir au Qatar.

L'ancien entraîneur de Naples a offert sa première convocation au défenseur de la Lazio Nicolò Casale et a rappelé l'attaquant de la Lazio Mattia Zaccagni (dernière sélection en mars 2022), le défenseur de la Fiorentina Cristiano Biraghi, le latéral de l'AS Rome Gianluca Mancini et le milieu de la Juventus Manuel Locatelli qui n'ont plus porté de la Nazionale depuis juin 2022. Il faudra attendre samedi pour entendre Spalletti s'exprimer pour la première fois en tant que sélectionneur de l'Italie et justifier ses choix. L'Italie, championne d'Europe en titre mais privée de la Coupe du monde 2022, a pris un mauvais départ dans la campagne de qualification pour l'Euro-2024 en s'inclinant à domicile contre l'Angleterre (2-1). Elle a ensuite battu Malte (2-0) mais pointe à la 3e place du groupe C avec trois points.



La liste des 29 sélectionnés pour les matches de qualification contre la Macédoine du nord et l'Ukraine:

Gardiens: Gianluigi Donnarumma (PSG/FRA), Alex Meret (Naples), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham/ENG)

Défenseurs: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (AS Rome), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (AS Rome)

Milieux de terrain: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Rome), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle/ENG)

Attaquants: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds/ENG), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Naples), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa/ENG).