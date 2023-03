Euro 2024: van Dijk vivement critiqué par deux Ballon d’or néerlandais

Le capitaine des Pays-Bas, Virgil van Dijk, est sous le feu des critiques, après ses dernières prestations et son rôle au sein du vestiaire. Marco van Basten et Ruud Gullit, légendes des ‘Oranje’ et vainqueurs du Ballon d’or, ont descendu publiquement le défenseur de Liverpool.

Il paraît loin le temps où Virgil van Dijk était l’un des meilleurs défenseurs du monde et portait l’arrière-garde de Liverpool vers une Ligue des champions (2019) et une Premier League (2020). Le deuxième du Ballon d’or 2019 n’est plus que l’ombre de lui-même depuis de longs mois, très critiqué outre-Manche pour sa mauvaise saison avec Liverpool et désormais chez lui, aux Pays-Bas, par des légendes du football néerlandais.

Marco van Basten, triple vainqueur du Ballon d’or (1988, 1989, 1992), et Ruud Gullit, vainqueur avant lui en 1987, n’y vont pas de main morte sur le capitaine de leur sélection. Les deux anciens internationaux remettent en question les capacités de leader du défenseur central, qui ne semble pas retrouver son niveau d’antan.

Après la lourde défaite face à la France (4-0), les Pays-Bas se sont rachetés lundi à Rotterdam, devant leur public, contre Gibraltar (3-0). Mais cette victoire n’a nullement atténué la colère de van Basten qui accuse van Dijk d’avoir semé le trouble dans les rangs hollandais.

van Basten : "Il crée le chaos"

Sur Ziggo Sport, une chaîne des Pays-Bas, l’attaquant phare des Oranje champions d’Europe a critiqué fortement le capitaine en poste sur sa communication : "Il (van Dijk) fait du bruit, mais il ne dit rien du tout. Il n’est pas clair. Un bon capitaine pense à voix haute et dit clairement ce qui se passe. Lui reste entre les deux. Il crée le chaos", a appuyé van Basten.

Ruud Gullit, présent aux côtés de son ancien coéquipier en sélection et à l’AC Milan (de 1987 à 1995), a soutenu les propos de van Basten avant d’ajouter : "Il marche à reculons. En Angleterre, ils l’ont déjà critiqué. Il est arrogant. Il a été sélectionné pour l’équipe mondiale de l’année et il pense qu’il est meilleur que les autres. […] Je ne sais pas s’il le fait, mais il n’a pas l’air de parler. Il joue si prudemment…"

Gullit, capitaine des Oranje lors de leur sacre à l’Euro 1988, est plutôt bien placé pour connaître le rôle du brassard en sélection. Virgil van Dijk a répondu aux commentaires, qui ne sont pas premiers à son encontre de la part de van Basten. "Cela ne me sert à rien", a indiqué le défenseur de 31 ans aux journalistes. "Je n’ai jamais été parfait, constant est le bon mot. Ils savent mieux que quiconque que les footballeurs ont des sommets et des vallées profondes."

van Dijk dans le viseur des supporters anglais

Après le nul en phase de groupes de la dernière Coupe du Monde contre l’Equateur (1-1), van Basten avait déjà accusé le capitaine de "ne s’occuper de personne dans l’équipe". Suite à quoi van Dijk avait rétorqué qu’il était "facile de parler du studio" et qu’il menait "l’équipe du mieux possible".

Dans le viseur des supporters anglais après un début de saison raté par Liverpool, van Dijk a reconnu qu’il souffrait également en club. Les derniers bons résultats des ‘Reds’ leur ont permis de remonter provisoirement 6es de Premier League. Leur élimination sans appel face au Real Madrid n’a pas non plus arrangé la situation du défenseur néerlandais, jugé en partie coupable du fiasco des siens au match aller (2-5) contre Benzema et ses partenaires.