Coupe du monde 2030: le Royaume-Uni et l'Irlande renoncent pour se concentrer sur l'Euro 2028

Le Royaume-Uni et l'Irlande ont annoncé ce lundi retirer leur candidature commune pour la Coupe du monde 2030 pour se concentrer sur l'organisation de l'Euro 2028.

Le Royaume-Uni et l'Irlande ne présenteront pas de candidature commune pour organiser la Coupe du monde 2030 et se concentreront plutôt sur une candidature pour l'Euro 2028. Les cinq associations nationales ont conclu que le tournoi continental représente une meilleure option que le tournoi mondial après avoir mené une étude de faisabilité, qui a été soutenue par l'argent du gouvernement.

"Les associations de football d'Angleterre, d'Irlande du Nord, d'Écosse, du Pays de Galles et de la République d'Irlande ont convenu de se concentrer sur une offre pour accueillir l'Euro 2028, le troisième plus grand événement sportif au monde. Organiser un Euro offre un retour sur investissement similaire, le tournoi européen entraînant un coût de livraison bien inférieur et le potentiel de bénéfices pouvant être réalisés plus tôt", explique le communiqué commun.

Beaucoup de candidats pour le Mondial... et pour l'Euro

Le projet de candidature pour le Mondial 2030 avait été critiqué comme un "projet vaniteux coûteux" par Julian Knight, le député conservateur qui préside la commission du numérique, de la culture, des médias et des sports, après les tentatives infructueuses de l'Angleterre d'organiser les Coupes du monde 2006 et 2018. Malgré les incidents en marge de la dernière finale de l'Euro, l'UEFA a décidé d'organiser le match des champions en juin entre l'Italie et l'Argentine, vainqueurs de l'Euro et de la Copa America, en Angleterre.

Avec la candidature du binôme Grande-Bretagne - Irlande, les postulants ne manquent pour pour l'organisation de l'Euro 2028. La Turquie a déjà confirmé sa candidature, après avoir échoué à cinq reprises (2008, 2012, 2016, 2020 et 2024). La Roumanie, la Grèce, la Bulgarie et la Serbie sont également en lice avec une candidature commune à quatre nations, rapporte le Daily Mail. L'UEFA annoncera en septembre 2023 son choix, sachant que les dossiers doivent être clôturés le 23 mars.

Pour la Coupe du monde 2030, les postulants sont aussi nombreux, avec le Maroc, ainsi que les candidatures communes Espagne-Portugal et Uruguay-Argentine-Chili-Paraguay,