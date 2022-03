En pleine invasion de l’Ukraine, la Russie annonce qu’elle veut organiser l’Euro en 2028 ou 2032

La Russie a fait part de sa volonté d'envoyer une candidature pour accueillir le championnat d'Europe 2028 ou pour l'édition 2032, malgré la suspension de ses équipes des compétitions internationales en raison de la guerre en Ukraine.

Alors qu’elle est engagée dans un processus d’invasion de son voisin, l’Ukraine, un conflit armé qui a déjà fait de trop nombreuses victimes, la Russie a été mise au ban des nations et du monde du sport par l’occident, qui accentue ses sanctions à l’égard du pays de Vladimir Poutine, son président.

Faisant fi des réactions à l’encontre de sa politique d’expansion, le dirigeant autocrate ne perd pas de vue ce qui a fait sa force, le sport, et plus particulièrement l’organisation d’événements sportifs, un instrument politique non négligeable dont il aura usé et abusé depuis dix ans.

Après avoir organisé la Coupe du monde de football en 2018 et accueilli à Saint-Pétersbourg des matches de l’Euro l’an passé, la Russie a l'intention de postuler pour accueillir les Championnats d'Europe de football en 2028 et 2032.

Plutôt 2032 que 2028

Lors d'une réunion du comité exécutif de l'Union russe de football, il a été décidé mercredi de "soutenir la décision de déclarer un intérêt" pour les tournois de 2028 et 2032, a indiqué l'organisation dans un communiqué, avant la date limite de soumission des manifestations d'intérêt à l'UEFA.

"Nous allons déposer une candidature pour l'organisation des Championnats d'Europe 2028 et 2032", a déclaré Sergei Anokhin, membre du conseil d'administration de la RFU, sur le site du diffuseur Match TV.

Des précisions ont été apportées aux journalistes par un membre du comité exécutif de l'Union russe de football, le directeur général du Rubin Kazan, Rustem Saymanov. "La RFU va postuler pour les Championnats d'Europe 2028 et 2032, ce n'est pas une blague", a déclaré Saymanov. "Nous avons organisé de nombreuses compétitions de haut niveau. Je ne peux pas dire qu'il aura lieu en 2028, mais en 2032 - oui. Nous avons demandé des documents pour étudier toutes les exigences, nous attendrons", a-t-il ajouté.