Guerre en Ukraine: l’UEFA envisagerait de suspendre la Russie après sa candidature pour l’Euro 2028

Officiellement candidate à l'organisation de l'Euro de football en 2028 et 2032, la Fédération russe semble s'être attiré les foudres de l'UEFA. L'instance continentale pourrait donc décicer de suspendre la Russie et la Biélorussie de toute activité liée au football.

L’UEFA n’aurait apprécié que très moyennement la dernière initiative en provenance de Russie. Troll ultime pour certains, insulte suprême pour les autres, la candidature déposée mercredi par la Fédération russe pour organiser l’Euro en 2028 et en 2032 risque bien d’entraîneur une réponse très ferme de la part de l’organisation présidée par Aleksander Ceferin. A en croire plusieurs médias britanniques dont le Daily Mail, l’instance européenne du football penserait à suspendre la Fédération russe de football, ce qui n’est pas le cas actuellement.

>> Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le sport

La Russie suspendue uniquement par la Fifa…pour l’instant

Qualifiée pour les barrages qualificatifs de la Coupe du monde 2022, la sélection russe a finalement été donnée perdante de sa demi-finale face à la Pologne après sa suspension par la Fifa. Mais si les clubs ont aussi été interdits de participer aux compétitions de l’UEFA, la confédération basée à Nyon n’avait pas encore suspendu les fédérations russes ou biélorusses. Cela risque donc bien d’évoluer après la dernière bravade de la RSF, alors que l’armée russe poursuit son invasion de l’Ukraine et intensifie ses frappes militaires sur les points clés du pays.

"Le Comité exécutif de l'UEFA restera en stand-by pour convenir de nouvelles réunions extraordinaires afin de réévaluer la situation juridique et factuelle au fur et à mesure de son évolution et d'adopter d'autres décisions si nécessaire", a précisé un porte-parole de l’instance continentale auprès du quotidien anglais.

Un simple retard pour les hôtes de l’Euro?

Au sein de l’UEFA, on jugerait comme une provocation la candidature de la Russie à l’organisation de l’Euro 2028 et 2032. Surtout que cela vient contrarier le calendrier envisagé par l’instance, qui comptait annoncer les pays hôtes pour ses deux prochains tournois en marge de son comité exécutif du 7 avril.

Associé à l’Irlande, le Royaume-Uni devait accueillir l’épreuve en 2028 et l’Italie en 2032. Faute de concurrents, il ne manquait plus que l’officialisation de l’UEFA. Mais ce mercredi, la Russie et la Turquie ont déposé une candidature pour être pays hôte à quelques heures seulement de la date limite du dépôt des dossiers. Selon le règlement de l’instance, en cas de suspension, la Russie n’aurait alors aucune chance d’obtenir l’organisation de l’Euro. Afin d’ôter cette épine inattendue de son pied, l’UEFA va rapidement devoir se positionner.