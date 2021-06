Euro: "A la fin, les Allemands gagnent toujours"? Lineker n'en est plus si sûr

Auteur il y a une trentaine d'années d'une célèbre phrase sur la supériorité de l'Allemagne dans le monde du football, l'ancien attaquant anglais Gary Lineker a revu ses propos après la victoire de la France mardi soir à l'Euro (1-0).

C'est l'une des citations les plus célèbres et les plus reprises de l'histoire de ce sport. Il y a 31 ans, au sortir d'une demi-finale perdue lors du Mondial 1990, l'attaquant anglais Gary Lineker reconnaissait la supériorité de l'Allemagne sur les terrains: "Le football est un jeu simple, lâchait-il. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes, et à la fin, les Allemands gagnent toujours".

La suite lui a plutôt donné raison, puisque la Mannschaft a depuis remporté la Coupe du monde 1990 donc, l'Euro 1996 et le Mondial 2014, en finissant quasiment toujours sur le podium le reste du temps.

Face à la France, l'Allemagne ne gagne plus

Sauf que ces dernières années, la chose est plus compliquée. Sortie dès la phase de poules lors du Mondial 2018, et plusieurs fois humiliée depuis, l'Allemagne a débuté son Euro mardi soir par une défaite contre la France (1-0). Si bien que pour Lineker, le constat de 1990 est à revoir.

"Je pense que la vieille citation 'et à la fin les Allemands gagnent toujours' pourrait être retirée", a estimé ce mercredi le célèbre consultant.

Une chose est sûre: les Allemands ne gagnent plus contre la France. Depuis 2014, jamais Manuel Neuer et ses compatriotes n'ont battu les Bleus, en six confrontations. La France reste ainsi sur un bilan récent de quatre victoires et deux nuls face aux voisins d'outre-Rhin.