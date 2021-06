Euro: Arnautovic suspendu un match pour avoir insulté un adversaire

L’attaquant autrichien Marko Arnautovic a écopé d’une suspension d’un match pour avoir insulté le Macédonien Ezgjan Alioski dimanche dernier, à l’Euro.

L’Autriche ne pourra pas compter sur Marko Arnautovic contre les Pays-Bas, jeudi soir (21h) à l’Euro. L’attaquant autrichien de 32 ans a été suspendu par l’UEFA pour s’être rendu coupable d’injures proférées à l’encontre du Macédonien d’origine albanaise Ezgjan Alioski. "Je baise ta mère albanaise", avait lancé l'ancien joueur de West Ham.

Arnautovic, d'origine serbe, s'est excusé lundi sur Instagram envers ses "amis de Macédoine du Nord et d'Albanie", reconnaissant avoir eu "des échanges houleux hier dans l'émotion du jeu", mais il n'a pas révélé la teneur de ses propos.

"Je ne suis pas raciste"

Plusieurs médias avaient assuré qu'il avait insulté le défenseur de Leeds, en faisant référence à ses origines albanaises, après avoir marqué le troisième but de la rencontre remportée 3-1 par "Das Team", dimanche à Bucarest. Sur les images télévisées du match, son coéquipier David Alaba s'échine à le faire taire alors que les joueurs autrichiens célèbrent le but. "Je voudrais dire une chose très clairement: JE NE SUIS PAS RACISTE!", a insisté Arnautovic lundi, disant "défendre la diversité".

Malmenée dimanche par une valeureuse équipe macédonienne, l’Autriche a fini par s’imposer (3-1) pour son entrée en lice dans le groupe C, et décrocher ainsi sa première victoire dans l’histoire de l’Euro. Les Pays-Bas, prochain adversaire de l’Autriche, l’ont échappé belle contre des Ukrainiens accrocheurs (3-2), qui ont remonté deux buts de retard avant de s’incliner une troisième fois à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Le vainqueur du match entre les Oranje et l'Autriche s'ouvrira les portes des huitièmes de finale de la compétition.