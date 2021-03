Euro Espoirs: sur quelle chaîne regarder France-Islande

L’équipe de France joue sa qualification pour la phase finale de l’Euro Espoirs, ce mercredi face à l’Islande (18h). Un succès suffit aux Bleuets pour s’inviter en quarts de finale, disputés le 31 mai.

L’équipe de France joue sa qualification pour les quarts de finale de l’Euro Espoirs, ce mercredi (18h). Battus par le Danemark (0-1) lors de leur premier match, les Bleuets se sont repris face à la Russie (2-0). Ils doivent désormais s’imposer face à l’Islande, dernier du groupe après deux défaites, pour disputer le prochain tour, programmé le 31 mai.

La rencontre sera diffusée en direct sur France 4 et sera également à suivre en direct commenté sur notre site. Vous pourrez également écouter l’évolution du score dans l’émission Top of The Foot (18h-21h) sur RMC.



Un match nul pourrait aussi suffire aux hommes de Sylvain Ripoll si la Russie ne bat pas le Danemark dans l’autre rencontre de la soirée. Depuis mardi soir, les Français connaissent leurs adversaires potentiels en cas de quarts de finale. Il s’agira des Pays-Bas s’ils terminent deuxièmes ou de l’Allemagne s'ils sont premiers (en cas d’égalité à trois si la Russie bat le Danemark par un ou deux buts d’écart).

"Une seule chose compte: les quarts", lance Ripoll

Après l’alerte face aux Danois, les Bleuets n’ont plus le droit à l’erreur pour retrouver cette compétition deux mois. "Forcément, ça (la victoire contre la Russie, ndlr) a fait du bien et ça permet d'aborder ce match avec notre destin entre les pieds, a reconnu Ripool, mardi. Après le premier match qu'on a fait, c'est vraiment ce qu'on pouvait espérer de mieux."

Le vivier est large pour Sylvain Ripoll qui n’a pas hésité à se passer de plusieurs de ses stars, comme Eduardo Camavinga ou Boubacar Kamara face à la Russie. "Quand un match n'est pas bon, avec un groupe aussi homogène, les possibilités de changements existent, conclut le sélectionneur. J'ai un groupe de 23 joueurs de qualité. Certains vont être déçus mais c'est le haut niveau et une seule chose compte, que l'équipe de France soit en quarts de finale mercredi soir."