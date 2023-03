OM: "Il pourrait jouer au Real, au Barça, à City", Tudor encense Nuno Tavares

A la veille de la réception de Montpellier, vendredi en ouverture de la 29e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM, Igor Tudor, s’est montré très élogieux à l’égard de son latéral portugais, Nuno Tavares.

Si Igor Tudor a la réputation d’être un entraîneur très exigeant et ultra rigoureux avec ses joueurs, il aime aussi les défendre voire les encenser face aux micros. Ce fut le cas jeudi à propos de Nuno Tavares. Avec 32 apparitions toutes compétitions confondues et six buts inscrits depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, le latéral portugais prêté par Arsenal a donné satisfaction au technicien croate.

"C'est un joueur encore jeune, il a des capacités physiques fantastiques, il a des jambes hors du commun, il pourrait jouer au Real, au Barça, à City...", a déclaré Igor Tudor jeudi en conférence de presse à la veille de la réception de Montpellier au stade Vélodrome. Un adversaire qui ne rappelle pas de bons souvenirs au polyvalent Marseillais.

"Il peut changer les choses quand il est en forme"

Lors du match aller, le joueur de 23 ans avait été expulsé pour un coup infligé à Arnaud Souquet avant d’être puni par trois matchs de suspension. Preuve que Nuno Tavares a encore des domaines dans lesquels il doit progresser : "Il doit encore grandir et progresser, on lui parle beaucoup. Il a été très important pour nous cette saison. Il a marqué plusieurs buts, ce n'est pas anodin à son poste. Ce qui est important, c'est la façon dont on finit la saison. Il peut changer les choses quand il est en forme", conclu le Croate.