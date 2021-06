Euro: étonnante polémique en équipe de Suède, à cause d'une bière en terrasse

L'attaché de presse de l'équipe nationale de Suède, en lice pour l'Euro qui débute vendredi, a dû s'excuser pour être apparu sur une photo avec une bière à la main. Et pour cause: les joueurs et membres du staff n'ont pas le droit d'être en tenue officielle s'ils se montrent en train de consommer de l'alcool.

Une bière, oui, mais pas avec n'importe quelle tenue. L'attaché de presse de l'équipe nationale de Suède a dû s'excuser, après une photo publiée sur son compte Instagram. Il y apparaissait avec une mousse à la main, sur le toit-terrasse d'un hôtel à Stockholm, entouré des internationaux Alexander Isak et Robin Quaison (qui n'avaient pas de verre). Mais, surtout, le communicant a posé avec les vêtements officiels de la sélection.

Si boire de l'alcool dans le cadre d'un rassemblement est autorisé, le règlement de la fédération suédoise de football interdit toute consommation de ce type avec la tenue de l'équipe nationale. Y compris lorsqu'il s'agit d'un cliché pris à l'occasion de la fête nationale du pays (le 6 juin), comme le précisait le responsable de communication en légende de sa publication sur Instagram.

"C'est une erreur"

"Parfois, on se trompe. Il faut accepter et s'excuser", a réagi l'intéressé, Jakob Kakembo Andersson, qui a supprimé la publication en question, alors qu'il doit aussi gérer la pression médiatique autour des deux cas positifs au coronavirus qui ont été recensés au sein de l'effectif à quelques jours du début de l'Euro.

"On s'est parlé et on est passé à autre chose. (...) Nous ne devons pas rendre les choses plus importantes qu'elles ne le sont", a réagi Håkan Sjöstrand, secrétaire général de la fédération suédoise, selon un retranscription de Mundo Deportivo. "Il n'y a rien d'étrange, nous sommes d'accord pour dire que c'est une erreur qui s'est produite. On a parlé et on regarde de l'avant", a-t-il insisté.

Interrogé par la presse suédoise, le secrétaire général a été invité à clarifier le règlement sur la consommation d'alcool. Il l'a ainsi rappelé: impossible pour les joueurs et les membres du staff de s'afficher en public avec une bière à la main, alors qu'ils sont en tenue professionnelle. "Si c'était du temps libre, ok. Il y en a pendant ces longs rassemblements. Quand le dernier match est joué et qu'on se sépare, on peut prendre un verre de vin ou une bière". Mais dans ce cas, il faut se changer avant.