Euro: Kulusevski testé positif au Covid-19 avec la Suède

À six jours de son entrée en lice à l'Euro face à l'Espagne, la Suède enregistre une mauvaise nouvelle. L'attaquant de la Juventus, Dejan Kulusevski, a été testé positif au Covid-19 ce mercredi et est d'ores et déjà forfait pour le premier match face à l'Espagne.

Coup de tonnerre pour la sélection suédoise. À six jours de son entrée en scène à l'Euro (11 juin-11 juillet), la Suède perd l'un de ses meilleurs élements avec Dejan Kulusevski. L'attaquant de la Juventus a été testé positif au Covid-19 ce mercredi.

Le jeune attaquant de 21 ans est placé à l'isolement à minima pour les sept prochains jours et est d'ores et déjà forfait pour la première rencontre face à l'Espagne (14 juin, à Séville), également amputée par la perte de Sergio Busquets, lui aussi testé positif au virus. Aucun autre membre de l'effectif et de la délégation suédoise n'a été testé à cette heure positif et le reste de l'équipe ne devrait pas être placé à l'isolement.

Premier adversaire de la Suède, l'Espagne a dû revoir ses plans après le test positif de Sergio Busquets. Le match de préparation face à la Lituanie ne pourra pas avoir lieu comme prévu, ce mardi à Leganés (20h45). Le match est bien maintenu à la même heure, mais les joueurs de Luis Enrique seront remplacés par une sélection Espoirs.

Après Ibrahimovic, une nouvelle grosse perte en attaque

Avec le forfait de Dejan Kulusevski pour le premier match de la compétition, la Suède se retrouve sérieusement contrariée en attaque après avoir déjà perdu Zlatan Ibrahimovic, privé d'Euro à cause d'une blessure intervenue en fin de championnat avec l'AC Milan.

L'attaquant de la Juventus est une des pierres angulaires de cette sélection suédoise et représente un forfait majeur. L'ancien pensionnaire de Parme va maintenant espérer revenir le plus rapidement possible alors qu'il est d'ores et déjà écarté pour les sept prochains jours.

Dejan Kulusevski devra attendre d'être testé négatif au Covid-19 et de ne plus présenter aucun symptôme pendant deux jours pour pouvoir reprendre la compétition alors que la Suède a tout de même décidé de le conserver, dans l'espoir qu'il puisse participer aux prochains matchs de l'Euro. En deuxième rencontre, la Suède se mesurera à la Slovaquie le 18 juin.