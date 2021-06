Euro: forfait au premier match, Verratti proche d'un retour avec l'Italie

Forfait pour la première rencontre de l'Italie à l'Euro face à la Turquie (3-0), Marco Verratti pourrait être de retour face à la Suisse ce mercredi. C'est ce qu'a laissé sous-entendre le médécin de la Nazionale ce dimanche, en conférence de presse.

Marco Verratti sera bientôt apte à jouer pour l'Italie pendant l'Euro, a assuré ce dimanche le médecin de la Nazionale, sans préciser s'il serait de retour dès mercredi face à la Suisse.

"Le protocole de Verratti continue comme prévu"

Le milieu du PSG, blessé au genou droit il y a un mois, a raté le premier match des Azzurri, qui se sont imposés (3-0) sans lui contre la Turquie vendredi. "Le protocole de retour de Verratti continue comme prévu, sans problèmes", a déclaré le docteur Andrea Ferretti dimanche en conférence de presse.

Sans Marco Verratti, Roberto Mancini a aligné un milieu à trois avec Jorginho, Nicolò Barella et Manuel Locatelli. "Il reste encore trois jours (pour le match contre la Suisse, ndlr) et il reste encore la dernière étape, la plus exigeante", l'entraînement avec le groupe, a-t-il ajouté.



Le latéral Alessandro Florenzi, équipier de Verratti en club et en sélection, devrait lui être de retour à l'entraînement lundi, après sa contracture au mollet subie face aux Turcs. Pour rappel, l'Italie concluera sa phase de groupes le 20 juin prochain, à Rome, face au Pays de Galles. La Squadra Azzura tentera de préserver son invincibilité au Stadio Olimpico, où elle n'a jamais perdu en tournoi officiel (7 victoires et 2 nuls).