Euro: l’Allemagne maintient son match amical malgré un cas positif chez la Lettonie

L’Allemagne a maintenu son match amical face à la sélection de Lettonie ce lundi (20h45), à Düsseldorf, malgré un cas positif avéré dans l’équipe adverse.

L’Allemagne prend des risques. L’équipe de Lettonie a annoncé un cas positif dans ses rangs, à quelques jours seulement de l'Euro (11 juin - 11 juillet), que la Nationalmannschaft débutera le mardi 15 juin, à Munich, face à l'équipe de France. Et malgré tout, l'Allemagne a confirmé la tenue de son match amical face à la sélection de ce pays, prévu ce lundi (20h45), à Düsseldorf.

Un porte-parole de la Fédération allemande de football (DFB) l'a confirmé à la Deutsche Presse-Agentur: "Tant que les autorités sanitaires ne prennent pas d'autres mesures, nous supposons que le match aura lieu comme prévu."

Le sort du match entre les mains des autorités locales

La Fédération lettone de football a annoncé sur Twitter que tous les autres joueurs de la sélection ont été testés négatifs: "Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour isoler le joueur du reste de l'équipe, identifier et isoler le contact le plus proche, clarifier les faits et recueillir des informations."

De nouveaux contrôles ont été effectués en étroite collaboration avec l'équipe nationale allemande et les autorités locales, a-t-elle précisé.

L'Allemagne évoluera dans un groupe F redoutable, avec deux autres ogres de la compétition, l'équipe de France, championne du monde en titre, renforcée par le retour de Karim Benzema, et le Portugal de Cristiano Ronaldo, tenant du titre.

Tous rêvent d'atteindre la finale programmée le 11 juillet à Wembley, mais pour cela, il faudra à la fois de dribbler les adversaires et la pandémie de Covid-19.

