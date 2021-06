Euro: l’Espagne écarte la Croatie après un match fou et défiera la France ou la Suisse

Poussés en prolongation malgré une nette domination, les Espagnols ont finalement éliminé la Croatie en huitièmes de finale de l’Euro 2021 (5-3 ap). Ils retrouveront en quarts vendredi les Bleus ou la Suisse.

Les Espagnols sont passés par toutes les émotions lundi soir: la surprise, la joie, la confiance, mais aussi la peur. Alors qu’ils dominaient la partie, ils ont vu les Croates revenir à égalité pour poursuivre la rencontre en prolongation. Mais la Roja s’est finalement imposée (5-3 ap) et valide son ticket pour les quarts de finale, où ils pourraient retrouver l’équipe de France si cette dernière se défait de la Suisse.

Le but gag d'Unai Simon

Jusqu’à dix minutes avant la fin du temps réglementaire, les Espagnols avaient pourtant presque tout bien fait. "Presque" car une boulette mémorable du gardien Unai Simon a d’abord permis l’ouverture du score de la Croatie, contre le cours du jeu (20e). Après une passe en retrait de Pedri et alors que les attaquants croates ne mettaient aucune pression, le gardien espagnol a complètement manqué son contrôle pour encaisser un incroyable but contre-son-camp. En plus de faire sourire les téléspectateurs, ce but gag aura eu le mérite d’enflammer la rencontre. Dans les tribunes, les supporters à damiers, venus en nombre à Copenhague, se sont montrés chambreurs: les passes en retrait faites ensuite au gardien espagnol ont été bruyamment acclamées.

3-1 jusqu'à la 85e

La domination espagnole a fini par se concrétiser au score. Grâce à une frappe puissante, Sarabia a ramené son équipe à égalité (38e). L’Espagne a ensuite doublé la mise par à un but de la tête de Cesar Azpilicueta, mué en attaquant, et servi par un centre millimétré de Ferran Torres (56e). Et Dominik Livaković n’a pas pu faire grand-chose. Le défenseur de Chelsea marque là son premier but en sélection. Torres Ferran appuiera encore un peu plus la large domination espagnole en inscrivant un troisième but, après s’être facilement défait de Gvardiol (77e). Avec 3-1 à la 80e, les Espagnols pensaient en avoir terminé avec l’équipe de Luka Modric.

L'incroyable come-back croate

Et puis les Croates ont réussi un incroyable come-back. Les joueurs de Zlatko Dalic ont réduit le score en fin de match (85e), par Orsic, entré un peu plus tôt pour remplacer Rebic, décevant lundi soir. Puis ils ont égalisé dans le temps additionnel (90e+2) grâce à un but de la tête de Pasalic, synonyme de prolongation.

Pourtant dominateurs, les Espagnols se sont infligés 30 minutes d’effort supplémentaire. Ils sont ensuite repartis à l’attaque et ont inscrit deux buts en trois minutes. D’abord, grâce un but libérateur de Morata. Après un superbe contrôle, le Madrilène a envoyé une frappe en pleine lucarne. Quelques instants plus tard, c’est Oyarzabal qui donnera un peu plus d’air à la Roja.

La Roja monte en puissance

Malgré dix minutes de passage à vide et cette (très) grosse frayeur en fin de rencontre, l’Espagne a dominé son sujet et a montré tout son talent offensif (10 buts en deux matchs). Après un début de compétition décevant (0-0 contre la Suède, 1-1 face à la Pologne), la Roja monte en puissance. Elle affrontera vendredi la France ou la Suisse en quarts de finale de l’Euro.