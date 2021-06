France-Suisse en direct: la compo des Bleus pour ce 8e de finale de l'Euro

France-Suisse: la compo des Bleus

L'équipe de France jouera bien avec une défense à trois face à la Suisse. Raphaël Varane, Clément Lenglet et Presnel Kimpembe sont associés. Benjamin Pavard et Adrien Rabiot évolueront sur les côtés. Le trio offensif, formé par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema, est reconduit.

La compo des Bleus:

Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Kanté, Pogba, Rabiot - Griezmann, Mbappé, Benzema

(LT)