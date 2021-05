Euro: la réaction classe de Sergio Ramos, grand absent de la sélection espagnole

Luis Enrique a fait le choix de se passer de Sergio Ramos pour l'Euro (du 11 juin au 11 juillet). Si cette décision a "fait mal" au défenseur espagnol, il a reconnu que la meilleure chose pour lui était de "se reposer".

Six compétitions majeures de rang disputées avec l’Espagne, 180 sélections, deux Euros et une Coupe du monde remportées. Malgré son palmarès XXL, Sergio Ramos ne sera pas de l’Euro (du 11 juin au 11 juillet) cet été. Après une saison tronquée par les blessures, le capitaine de la Roja n’a pas été retenu par son sélectionneur, Luis Enrique, lundi. Une décision qu’il a acceptée, à en croire sa réaction publiée sur Twitter dans l’après-midi.

"Je dois être honnête et sincère"

"Après plusieurs mois difficiles et la saison la plus étrange de ma carrière, arrive l’Euro. Je me suis battu et j’ai travaillé tous les jours, physiquement et mentalement, pour être capable d’atteindre les 100% pour le Real et l’équipe nationale, mais les choses ne marchent pas toujours comme on le voudrait", a déploré l’Espagnol.

"Ça me fait mal de ne pas avoir été capable d’aider plus mon équipe et de ne pas pouvoir jouer pour l’Espagne mais, dans ce cas, la meilleure chose à faire est de se reposer, récupérer complètement et revenir l’an prochain comme nous l’avons toujours fait, a-t-il poursuivi. Ça me fait mal de ne pas représenter mon pays, mais je dois être honnête et sincère." Gêné par de multiples blessures, Ramos, qui a aussi contracté le coronavirus en avril, n’a disputé que cinq matchs en 2021.

Une décision "difficile" pour Enrique

"Je souhaite à tous mes coéquipiers énormément de chance et j’espère que nous aurons un bon Euro. Je serai un autre des fans à encourager de la maison, a-t-il conclu. Vive l’Espagne et allez Madrid, comme toujours !" Sans son capitaine et taulier, la sélection se reposera notamment sur Aymeric Laporte, naturalisé et appelé pour la première fois par Enrique.

"J'ai décidé qu'il ne serait pas dans la liste parce qu'il n'a pas pu jouer cette saison, particulièrement depuis janvier", a déclaré Enrique au sujet de Ramos. "Je l'ai appelé dimanche, ça a été dur, difficile. Je me sens mal, parce qu'il est très professionnel et il aide beaucoup la sélection. Et il pourra encore l'aider dans le futur. Mais je dois chercher le meilleur pour le groupe."