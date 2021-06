Euro: le malaise d'Eriksen a beaucoup touché le miraculé Muamba

Comme Christian Eriksen samedi lors de Danemark-Finlande à l'Euro, Fabrice Muamba a lui aussi été victime d'un malaise cardiaque sur un terrain de football. C'était en 2012 avec son club de Bolton en FA Cup.

"Cela m'a rappelé des émotions que tu souhaites refouler le plus loin possible et que tu ne veux pas revivre", a déclaré, à propos du malaise en plein match de l'Euro du Danois Christian Eriksen, l'ancien joueur anglais Fabrice Muamba, lui-même victime d'un grave arrêt cardiaque lors d'une rencontre de Coupe d'Angleterre en 2012. "Voir ça de loin et ne pas savoir ce qui va se passer, c'est effrayant. Il faut féliciter l'encadrement médical pour être rapidement intervenu sur le terrain et avoir fait un boulot incroyable pour Christian", a-t-il poursuivi dans cet entretien à la BBC.

Le 17 mars 2012, Muamba, alors âgé de 24 ans, s'était effondré sur la pelouse de White Hart Lane avant la mi-temps d'un quart de finale de Coupe d'Angleterre entre Tottenham et son club de Bolton. Il est resté dans un état de mort clinique pendant 78 minutes, avant de recommencer à respirer. Après un mois d'hospitalisation, le joueur d'origine congolaise avait dû mettre un terme à sa carrière professionnelle quelques mois plus tard.

Les partenaires de Fabrice Muamba juste après son malaise cardiaque © AFP

"J'espère que les choses vont finir par être OK pour lui"

Samedi, Eriksen, 29 ans, s'est effondré brutalement juste avant la pause du match Danemark-Finlande. Devant ses coéquipiers et 16.000 spectateurs, dont sa femme, sous le choc, l'encadrement médical de l'équipe du Danemark et les services de secours ont pratiqué un massage cardiaque sur le terrain.

Le milieu danois de l'Inter Milan a ensuite été transféré "évéillé et dans un état stable" dans un hôpital de Copenhague. La fédération danoise (DBU) a précisé dimanche qu'il était "toujours dans un état stable". "Ce (dimanche) matin, nous avons parlé avec Christian Eriksen qui a salué ses coéquipiers. Sa condition est stable et il est toujours hospitalisé pour des examens complémentaires", a précisé la DBU.

"En me retrouvant spectateur quand (Eriksen) a fait son malaise, j'ai demandé à ma femme: "Comment peux-tu supporter de regarder en sachant ce qui m'est arrivé?", a déclaré Muamba à la BBC. "J'espère que les choses vont finir par être OK pour lui, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il va s'en sortir", a-t-il ajouté.