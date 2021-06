Euro: le t-shirt des Finlandais en soutien à Eriksen

Les joueurs de la Finlande ont affiché leur soutien à Christian Eriksen avant leur match face à la Russie, ce mercredi à l’Euro. Le milieu de terrain du Danemark, victime samedi d’un malaise cardiaque, est toujours en observation à l’hôpital. Mais son état est rassurant.

"Get well Christian". C’est avec ce message, qui signifie "Bon rétablissement Christian", que les joueurs de la Finlande se sont présentés ce mercredi après-midi sur la pelouse de Saint-Pétersbourg. Avant leur match face à la Russie, les joueurs de Markku Kanerva se sont échauffés avec des maillots blanc en soutien à Christian Eriksen.

Le milieu de terrain du Danemark a été victime d’un malaise cardiaque contre les Finlandais, samedi, lors de la première journée de l’Euro (1-0). L’incident, qui a entraîné une longue interruption de la rencontre, a créé une vague d’émotion dans le monde du foot.

Eriksen a donné des nouvelles rassurantes

Désormais tiré d’affaire, le joueur de l’Inter est toujours en observation à l’hôpital. Mais son cas ne suscite plus d’inquiétude. Eriksen a lui-même posté une photo mardi sur les réseaux sociaux en assurant qu’il "allait bien". L’ancien métronome de Tottenham a également remercié tous ceux qui avaient pensé à lui.

Dans le même temps, Jesper Moller, le président de la fédération danoise, a interpellé l'UEFA pour réclamer un changement du règlement après la mésaventure d’Eriksen. Il critique notamment le fait que le match ait repris après ce triste événement. "C'était la mauvaise décision et complètement inacceptable que les joueurs aient dû aller sur le terrain si peu de temps après cette horrible expérience, dénonce-t-il dans un communiqué. Les joueurs et les entraîneurs ne devraient pas être mis dans cette situation parce que ça ne devrait pas être leur décision (...) Nous devons envisager une modification des règles afin de ne plus jamais nous retrouver dans la même situation".