Euro: les Bleus "doivent gagner" selon Mourinho, avec Mbappé en arme fatale

L’entraîneur portugais de l’AS Roma José Mourinho place l’équipe de France tout en haut de sa liste des favoris pour l’Euro (11 juin-11 juillet).

Les Bleus prétendent avoir "la meilleure équipe du monde". Et José Mourinho leur donne raison dans les colonnes du Sun. "La France pourrait faire une équipe A, une équipe B et une équipe C, parce qu'en ce moment elle a un nombre incroyable de joueurs de haut niveau", hallucine le coach portugais de l’AS Roma. Son statut de championne du monde place l’équipe de France tout en haut de la liste des favoris, selon Mourinho, aussi parce qu’elle compte dans ses rangs énormément de talent, et un joueur de la trempe de Kylian Mbappé.

"Lorsque vous avez Kylian Mbappé à vos côtés, il est très difficile de ne pas gagner, estime José Mourinho. Il fait partie de ces joueurs qui gagnent des matchs et font peur aux adversaires. Mbappé fait tout pour essayer de prouver à tout le monde qu'après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il est le prochain meilleur joueur du monde." Les Bleus s’appuieront sur un alléchant triangle offensif avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema, ce dernier offrant une variété bienvenue pour Didier Deschamps, qui offre une totale liberté à ses stars.

La gagne ou "un échec"

"Didier Deschamps sait ce qu'il veut. Ils sont champions du monde. Ils sont les derniers finalistes de l'Euro, a salué José Mourinho. Je ne crois pas que Deschamps lise ou écoute ce qu’il se dit ou s’écrit à l'extérieur... Il sait ce dont il a besoin. Les principes de jeu de votre équipe, chaque joueur doit les respecter parce que sinon, il ne peut pas faire partie de l’équipe. Quand vous avez cette discipline et quand chaque joueur suit ce que l'entraîneur veut, l'équipe devient vraiment, vraiment forte."

L’équipe de France ne présentant sur le papier aucune faiblesse selon José Mourinho, il ne voit qu’une seule issue pour les Bleus, la victoire: "Ils doivent gagner. Sinon, ce sera un Euro raté". Pour les Bleus à l'Euro, "ne pas être dans le dernier carré (...) ne correspondrait pas à notre valeur", a dit vendredi le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, tout en reconnaissant qu'un "accident" était possible en compétition. Surtout quand on doit défier l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie dès le premier tour.