Mercato: "Que Mbappé vienne au Real, ce serait l'idéal", lance Benzema

Karim Benzema "souhaite" à Kylian Mbappé de le rejoindre "rapidement" à Madrid "s'il a des envies de quitter le PSG", a déclaré ce vendredi l'attaquant de 33 ans dans un entretien à l'AFP.

"Que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal", a lancé Karim Benzema à propos de Kylian Mbappé, à l'occasion d'une interview accordée ce vendredi à l'AFP. Le buteur de 33 ans, de retour en équipe de France après plus de cinq ans d'absence, a admis qu'il serait favorable à ce que son jeune coéquipier champion du monde (22 ans) délaisse le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid dans un futur proche.

"Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid donc je lui souhaite, que ça se fasse rapidement, en tout cas s'il a des envies de quitter le PSG qui est une bonne équipe aussi", a déclaré Karim Benzema avec le sourire.

"Il sait tout faire"

"C'est un très bon joueur, a-t-il par ailleurs déclaré. Pour son jeune âge, il sait tout faire. Ce sont les joueurs que j'aime, qui savent jouer en une touche, prendre la profondeur. Agile, rapide, efficace. On n'a pas beaucoup joué ensemble mais aux entraînements on se cherche, c'est facile. Il sait jouer au foot et c'est très important de l'avoir". Pour prolonger leur idylle, faudrait-il que Benzema rejoigne le Paris SG ou que Mbappé, en fin de contrat en 2022, signe au Real Madrid ? "Que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal", a répondu "KB9" dans un sourire.

Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a pas encore annoncé de décision par rapport à son avenir, et les négociations pour une prolongation dans la capitale patinent. "Ne vous inquiétez pas pour Mbappé", a toutefois récemment déclaré le président Nasser Al-Khelaïfi.

Élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé a marqué 42 buts toutes compétitions confondues. Il s'est aussi illustré avec 11 passes décisives, en 47 rencontres disputées.