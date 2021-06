Belgique-Russie en direct: Lukaku frappe d'entrée de jeu

Martinez réagit au malaise d'Eriksen

Avant la rencontre, le sélectionneur de la Belgique s'est exprimé sur le malaise dont a été victime le milieu danois.

"On sait tous ce qu'il s'est passé, cela a été un grand choc pour nous. Eriksen a des coéquipiers dans notre équipe et plusieurs ont partagé une partie de sa carrière. Le premier réflexe a été d'envoyer des ondes positives, l'important est qu'Eriksen réagisse. On est là pour faire le travail, même si ce n'est pas la préparation idéale".