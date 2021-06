Euro: les 10 matchs à ne pas manquer durant la phase de poules

Sur les 36 matchs de la phase de poules de l'Euro, qui démarre le 11 juin avec un alléchant Turquie-Italie, 10 s'annoncent tout particulièrement intéressants.

Il faut être lucide, les 36 affiches au programme de la phase de poules de l'Euro, qui démarre le 11 juin, ne s'annoncent pas toutes palpitantes. Ce format à 24 équipes, déjà utilisé lors de la précédente édition, y est peut-être pour quelque chose. Pour ceux qui souhaiteraient s'épargner 60 heures de direct devant un écran ou le poste de radio (les matchs de la dernière journée se jouent en même temps), voici, au bas de cet article, la liste des dix rencontres qui devraient être les plus intéressantes à suivre d'ici le 23 juin.

Un match d'ouverture alléchant

En premier lieu, le match d'ouverture du 11 juin entre la Turquie et l'Italie est très attendu. D'un côté, la sélection de Burak Yilmaz est considérée comme un potentiel trouble-fête de premier plan dans ce tournoi. De l'autre, la Squadra Azzura débarque avec une série d'invincibilité (27 matchs) et une défense de fer. Le lendemain, Belgique-Russie est l'occasion de prendre la température des Diables Rouges qui, en dépit de l'absence de Kevin De Bruyne pour les premiers jours du tournoi, font partie des prétendants au titre.

Un 19 juin de qualité

Angleterre-Croatie, dans le groupe D le 13 juin, permet de voir à l'oeuvre la prometteuse équipe de Gareth Southgate face au finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde. Il sera aussi intéressant de voir les Three Lions dans le derby face à l'Écosse, cinq jours plus tard. Sans Zlatan Ibrahimovic (forfait), Espagne-Suède a perdu un peu de saveur. Mais les préparations chaotiques de ces deux nations, à cause du coronavirus, aboutiront peut-être à une surprise.

Autre rendez-vous intéressant pour la Roja dirigée par Luis Enrique: le 19 juin face à la Pologne de l'insatiable Robert Lewandowski. D'ailleurs, ce samedi est très chargé avec le match de l'équipe de France contre la Hongrie, dans l'après-midi, et surtout le choc Portugal-Allemagne à 18 heures. En fonction du résultat de France-Allemagne le 15 juin, cette deuxième journée du groupe F, dit de la mort, sera peut-être décisive.

Les 10 matchs à ne pas manquer:



Ve 11/06 - 21h00: Turquie-Italie (groupe A)

Sa 12/06 - 21h00: Belgique-Russie (gr. B)

Di 13/06 - 15h00: Angleterre-Croatie (gr. D)

Lu 14/06 - 21h00: Espagne-Suède (gr. E)

Ma 15/06 - 21h00: France-Allemagne (gr. F)

Ve 18/06 - 21h00: Angleterre-Écosse (gr. D)

Sa 19/06 - 15h00: Hongrie-France (gr. F)

Sa 19/06 - 18h00: Portugal-Allemagne (gr. F)

Sa 19/06 - 21h00: Espagne-Pologne (gr. E)

Me 23/06 - 21h00: Portugal-France (gr. F)