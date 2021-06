Croatie-République tchèque en direct: la Croatie n'a plus le droit à l'erreur

Schick toujours aussi chic?

Brillant et auteur d’un doublé lors de la victoire tchèque contre l’Ecosse (2-0), Patrik Schick a déjà inscrit le plus beau but de l’Euro sur une frappe fantastique depuis le milieu du terrain. Après une saison honorable (13 buts en 36 matchs) du côté de Leverkusen, l’attaquant de 25 ans a marqué les esprits avec sa sélection.

Les Vatreni et Duje Caleta-Car sont prévenus. Pour signer un bon résultat ce vendredi, il faudra museler Patrik Schick. Une nouvelle masterclass de l’attaquant et la République tchèque se rapprocherait d’une qualification pour les huitièmes de finale et pourrait même disputer la première place de ce groupe D au favori anglais. Surtout, une victoire des Tchèques compliquerait encore plus la tâche des Croates en vue de la qualification.