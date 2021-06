Euro: vainqueur, meilleur buteur… qui sont les favoris des bookmakers

L’Euro débute ce vendredi avec le choc entre l’Italie et la Turquie à Rome (21h) et s’achèvera le 11 juillet à Wembley. Découvrez quelle nation est donnée favorite sur les sites de paris et si la cote de Karim Benzema meilleur buteur vaut la peine de tenter le coup.

Repoussé d’un an en raison de l’épidémie de coronavirus, l’Euro commence enfin ce vendredi avec un séduisant match d’ouverture entre l’Italie et la Turquie devant 15.000 spectateurs au Stadio Olimpico de Rome. L’occasion d’assister à un joli duel entre deux prétendants à la victoire finale dans le tournoi… ou plutôt deux outsiders pour le titre à Wembley, le 11 juillet prochain.

Chez Winamax, le sacre de l’Italie est ainsi coté à 9, quand une première victoire continentale pour Burak Yilmaz et Zeki Celik permettrait aux parieurs de remporter 75 fois leur mise. Une cote assez éloignée de celles des favoris à la victoire finale.

Un trio se détache pour la victoire

Championne du monde en 2018, l’équipe de France rêve d’un fantastique doublé comme la génération 1998-2000. La présence d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et autres Karim Benzema ou N’Golo Kanté parmi les 26 de Didier Deschamps semble avoir accentué le statut de favori des Bleus. Avec une cote à 6, la France est donnée gagnante dans cet Euro. Mais gare à l’excès de confiance.

Pour ceux qui préféreraient miser sur une autre sélection que les Bleus (oui, cela existe), les deux autres favoris des bookmakers sont l’Angleterre et… la Belgique, respectivement cotées à 7 et 7,50. La génération dorée des Diables rouges parviendra-t-elle enfin à gagner quelque chose? Pas sûr.

Derrière un terrifiant quatuor fait office d’épouvantail et ont les mêmes chances de gagner selon Winamax avec une cote à 9: l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Pour les plus gourmands qui voudraient parier une sélection mois en vue, les Pays-Bas peuvent faire 15 fois la mise et les vice-champions du monde croate sont cotés à 40.

France: 6 chez Winamax, 6 chez Unibet, 6 chez Betclic

Angleterre: 7 chez Winamax, 6 chez Unibet, 7 chez Betclic

Belgique: 7,5 chez Winamax, 7,5 chez Unibet, 7,5 chez Betclic

Allemagne: 9 chez Winamax, 9 chez Unibet, 9 chez Betclic

Espagne: 9 chez Winamax, 9 chez Unibet, 9 chez Betclic

Italie: 9 chez Winamax, 9 chez Unibet, 9 chez Betclic

Portugal: 9 chez Winamax, 9 chez Unibet, 9 chez Betclic

Pays-Bas: 15 chez Winamax, 13 chez Unibet, 15 chez Betclic

Danemark: 25 chez Winamax, 25 chez Unibet, 25 chez Betclic

Croatie: 40 chez Winamax, 40 chez Unibet, 40 chez Betclic

Mbappé sur le podium des buteurs

A défaut de choisir un vainqueur parmi tous les prétendants à la victoire finale, le joli coup des parieurs pourrait venir du meilleur buteur. Là encore, les favoris ne surprendront personne. Meilleur buteur de Premier League cette saison avec 23 buts, Harry Kane pourrait bien profiter de l’Euro pour faire encore grimper sa valeur avant un transfert lors du mercato estival.

Déjà meilleur buteur au Mondial 2018, l’Anglais possède la plus petite cote pour le tournoi continental (7 chez Winamax). Impressionnant avec l’Inter, Romelu Lukaku se hisse en deuxième position avec une cote à 8. Le Français Kylian Mbappé complète le podium avec une cote à 10 et devance Cristiano Ronaldo (14) et le duo Benzema-Depay (17). Tireur numéro 1 des penalties chez les Bleus, Antoine Griezmann n’est coté qu’à 25.

Harry Kane meilleur buteur: 7 chez Winamax, 7 chez Unibet, 7 chez Betclic

Romelu Lukaku meilleur buteur: 8 chez Winamax, 8 chez Unibet, 8 chez Betclic

Kylin Mbappé meilleur buteur: 10 chez Winamax, 10 chez Unibet, 10 chez Betclic

Crsitiano Ronaldo meilleur buteur: 13 chez Winamax, 13 chez Unibet, 13 chez Betclic

Karim Benzema meilleur buteur: 17 chez Winamax, 17 chez Unibet, 15 chez Betclic

Memphis Depay meilleur buteur: 17 chez Winamax, 20 chez Unibet, 20 chez Betclic

Ciro Immobile meilleur buteur: 21 chez Winamax, 21 chez Unibet, 20 chez Betclic

Robert Lewandowski meilleur buteur: 25 chez Winamax, 25 chez Unibet, 20 chez Betclic

Alvaro Morata meilleur buteur: 25 chez Winamax, 25 chez Unibet, 25 chez Betclic

Antoine Griezmann meilleur buteur: 25 chez Winamax, 25 chez Unibet, 25 chez Betclic

Les cotes de folie

Et pour les plus téméraires (ou les plus fous, c’est selon) qui préfèrent jouer des cotes improbables mais très rémunératrices, voici quelques paris de folie à tenter lors de cet Euro. Du côté des vainqueurs, quatre nations permettraient de rafler 500 fois la mise: la Finlande, la Hongrie, la Macédoine du Nord et la Slovaquie. Si Leicester a remporté la Premier League, pourquoi une de ses quatre équipes ne pourraient pas inscrire son nom au palmarès de l’Euro…

Du côté des buteurs, Kingsley Coman possède la plus grosse cote (110 chez Winamax) mais pour ceux qui recherchent un nom moins connu ils peuvent tenter leur chance avec l’Autrichien de Stuttgart Sasa Kalajdzic ou l’Ukrainien de La Gantoise Roman Yaremchuk (tous les deux cotés à 100 chez Winamax). Enfin, mention spéciale aux parieurs prêts à miser sur un combiné Macédoine du Nord vainqueur et Goran Pandev meilleur buteur de l’Euro dont la cote atteint quand même 3700.

