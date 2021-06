Italie-Suisse en direct: La Nazionale démarre fort, Chiellini sort blessé

Mancini méfiant avant la rencontre

"Les matchs contre la Suisse sont toujours difficiles, il faut donc être prudent, déclarait le sélectionneur italien en conférence de presse. Ce n’est jamais une victoire facile et c’est toujours difficile car ils ont une très bonne équipe". Pour cause, la Nazionale n'a remporté qu'un seul de ses 4 matchs face à la Suisse en Coupe du monde et Euro (3 défaites).