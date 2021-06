Euro : sur quelle chaine regarder Angleterre-Croatie

Cette 3e journée de l’Euro débutera ce dimanche avec une très belle affiche, Angleterre-Croatie, pour le compte du groupe D. Ce remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 se déroulera à Wembley à 15h.

Un dimanche de rêve pour les amoureux de foot. Trois matchs sont au programme de cette 3e journée de l’Euro. Le premier n’est pas le plus moche puisqu’il opposera l’Angleterre, l’un des candidats à la victoire finale, à la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du monde face aux Bleus. Angleterre-Croatie, c’était d’ailleurs la demi-finale du Mondial 2018 à Moscou (2-1 pour les Croates après prolongation).

Cette rencontre débutera à 15h à Wembley et sera diffusée en direct sur beIN Sports, ainsi qu'à la radio sur RMC bien sûr et sur le site et l'app RMC Sport.

>> Tous les matchs de l’Euro sont accessibles via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Encore des comptes à régler pour Modric ?

Devant plus de 22.000 spectateurs, les Three Lions auront la pression. Avant de défier leurs voisins écossais puis la République tchèque, les Anglais auront fort à faire face à la Croatie même si l’équipe aux damiers, vieillissante à l’image de son capitaine Luka Modric, semble moins dangereuse qu’il y a trois ans. Le joueur du Real Madrid n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que les médias britanniques avaient sous-estimé son équipe en Russie.

"L’arrogance n’était pas du côté des joueurs mais plutôt chez les gens autour d’eux, quelques journalistes et commentateurs", a déclaré le Ballon d’Or 2018 samedi en conférence de presse. Il sera surveillé de près par les joueurs de Gareth Southgate qui n’ont qu’un seul rêve, être présent sur cette pelouse de Wembley le 11 juillet prochain, jour de la finale de l’Euro.

Angleterre-Croatie à partir de 15h sur beIN Sports 1

Autriche-Macédoine du Nord à partir de 18h sur beIN Sports 1

Pays-Bas Ukraine à partir de 21h sur M6 et beIN Sports 1

Pour ceux qui préfèrent suivre le match à la radio, tous les matchs de l'Euro seront commentés sur RMC.

Et si vous ne pouvez pas les écouter ou les voir, rendez-vous sur le site et l'application RMC Sport pour le direct commenté de toutes les rencontres de l'Euro 2020.