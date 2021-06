Euro en direct: Mbappé attendu en conférence de presse à 16h

Au lendemain de la frayeur Erisken et de la belle victoire de la Belgique contre la Russie, trois matchs sont au programme de ce dimanche : Angleterre-Croatie (15h), Autriche-Macédoine du Nord (18h) et Pays-Bas-Ukraine (21h). A J-2 avant France-Allemagne on suivra aussi avec beaucoup d'attention la conférence de presse des Bleus à 16h avec la présence de Kylian Mbappé. Toutes les infos, les compos, les conf, c'est en direct sur RMC Sport.

Equipe de France : Mbappé va parler L'attaquant des Bleus Kylian Mbappé est annoncé en conférence de presse ce dimanche à 16h. A J-2 avant l'entrée en lice de l'équipe de France face à l'Allemagne mardi à Munich, la parole de la star du PSG est très attendue. De sa brouille avec Olivier Giroud à son avenir au Paris Saint-Germain en passant par sa relation avec Karim Benzema et bien sûr ses ambitions pour l'Euro, les sujets ne manquent pas avec le champion du monde.