Euro: sur quelle chaine regarder Angleterre-Ecosse

Cette journée de vendredi à l’Euro s’achèvera avec le choc 100% britannique entre l’Angleterre et l’Ecosse, à 21h à Wembley. Un match très attendu.

Lors du tirage au sort, tous les Britanniques ont coché la date sur leurs agendas. Le Jour J est arrivé. Ce vendredi soir, le stade de Wembley accueillera l’une des affiches les plus sexy de cette phase de poules de l’Euro, Angleterre-Ecosse. Un duel entre voisins ennemis qui dépasse le cadre sportif et sent la poudre. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 21h.

Le match sera diffusé en direct sur TF1 et beIN Sports et bien sûr dans "l'Intégrale Euro" sur RMC, ainsi que sur le site et l'app RMC Sport.

L'Angleterre invaincue face à l'Ecosse depuis 1999

Pour la 2e journée du groupe D, les "Three Lions" ont les faveurs des bookmakers, d'autant qu'ils restent sur une performance convaincante à Wembley face à la Croatie, avec un but de Raheem Sterling. De son côté, l'Ecosse a perdu contre la République tchèque à Glasgow (2-0), pour son grand retour à l'Euro, 25 ans après sa dernière participation. "Gagner (face aux Tchèques) aurait été la solution de facilité. Ce n'est jamais comme ça que ça se passe avec l'Ecosse. J'espère qu'on le fera à la dure, à l'écossaise", a déclaré le sélectionneur Steve Clarke.

Si l’Angleterre est favorite sur le papier, elle devra composer avec la sur-motivation des joueurs écossais, forcément déterminés à jouer un mauvais tour à leur rival. Tombeurs de la Croatie (1-0) pour leur entrée en lice, les "Three Lions" sont à une victoire des 8es de finale. Mais à l'heure d'affronter leur voisin du Nord, ce n'est pas un match comme les autres qui attend les coéquipiers de Marcus Rashford.

L'Angleterre et l'Ecosse vont s'affronter pour la 115e fois, 149 ans après avoir joué à Glasgow, le 30 novembre 1872, le premier match international de l'histoire (0-0). L'historique penche du côté des Anglais (48 victoires à 41, 25 nuls), qui n'ont plus perdu face aux Ecossais depuis 1999.