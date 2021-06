Euro: sur quelle chaîne regarder Pologne-Slovaquie

La Pologne de Robert Lewandowski lance son Euro contre la Slovaquie ce lundi (18h), à Saint-Pétersbourg. Le match sera diffusé sur beIN Sports 1.

Souvent attrayante mais rarement gagnante, la Pologne du Portugais Paulo Sousa débute l’Euro 2020 contre la Slovaquie, ce lundi (18h) à Saint-Pétersbourg. La rencontre sera diffusée à la télévision sur beIN Sports 1. Vous pourrez également suivre le match en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport, ainsi qu’en direct à la radio, sur RMC.

Depuis une troisième place à la Coupe du monde 1982, la Pologne n'a plus atteint le dernier carré d'une grande compétition, et ce, malgré l'émergence de Robert Lewandowski. La superstar du Bayern Munich a certes joué un quart de finale, à l'Euro 2016, mais il compte aussi deux éliminations dès la phase des poules, à l'Euro 2012 et au Mondial 2018. Trop peu au vu du talent immense de celui qui vient de battre le mythique record de Gerd Müller de buts marqués sur une saison de Bundesliga (41).

Hamsik espère jouer "tout le match"

Le tirage au sort de l'Euro a réservé un groupe E compliqué aux Polonais, qui après la Slovaquie, se frotteront à l'Espagne et à la Suède. "C'est un match clé (lundi). Un de nos objectifs est de sortir de notre groupe", a rappelé dimanche Sousa. Ce qu’il devra faire sans le renfort de l’attaquant de l’OM, Arkadiusz Milik. Le joueur de Marseille, touché à un genou, a dû déclarer forfait pour l'Euro. Son absence s'ajoute à celle du buteur du Hertha Berlin Krzysztof Piatek, blessé à une cheville.

Du côté de la Slovaquie, la star Marek Hamsik, touché à un mollet durant la préparation, a indiqué dimanche qu'il espérait jouer "tout le match" contre la Pologne. "Je suis prêt à jouer. J'espère que je pourrais disputer tout le match", a déclaré le capitaine en conférence de presse. Le joueur à la crête iconique souffrait d'une blessure à un mollet, qui lui a fait rater les deux rencontres de préparation de sa sélection, contre la Bulgarie (1-1) et l'Autriche (0-0).

La Slovaquie a atteint les 8es de finale lors de l'Euro 2016. Après la Pologne, la sélection entraînée par Stefan Tarkovic affronte la Suède à Saint-Pétersbourg (le 18 juin) puis l'Espagne à Séville (le 23 juin).

