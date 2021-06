Euro: sur quelle chaine regarder Suède-Slovaquie

Cette journée de l’Euro sera lancée par le match entre la Suède et la Slovaquie comptant pour la 2e journée du groupe E, ce vendredi. Coup d’envoi à 15h au Stade Krestovski de Saint-Pétersbourg.

Après les belles affaires de la Belgique et des Pays-Bas jeudi, place au groupe E ce vendredi à l'Euro. Une poule indécise dominée étonnamment par la Slovaquie. Les Slovaques, justement, seront les premiers sur le pont ce vendredi. Suède-Slovaquie, c’est le premier match de la journée. Le coup d’envoi sera donné à 15 heures au Stade Krestovski de Saint-Pétersbourg. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports et bien sûr dans "l'Intégrale Euro" sur RMC, ainsi que sur le site et l'app RMC Sport.

Objectif 8es pour la Slovaquie

Vainqueurs de la Pologne (2-1) lors de la première journée, les partenaires de Marek Hamsik peuvent faire un grand pas vers les 8eme de finale. La "Repre" peut même valider son billet pour la suite du tournoi en cas de succès. "Je pense que quatre points suffiront pour se qualifier, comme lors de l'Euro 2016. Mais il ne faut pas penser comme ça. Le plus important, c'est de bien jouer", a rappelé le sélectionneur Stefan Tarkovic.

La Suède a un peu plus la pression mais elle espère capitaliser sur son match nul inaugural contre l'Espagne à Séville (0-0), qui a mis en lumière ses qualités en défense, à défaut d'une attaque brillante. "Ça sera un match différent. On s'attend à avoir plus la balle", a estimé le sélectionneur Janne Andersson. Et désormais, il faudra marquer.

Le programme du jour

Suède-Slovaquie à 15h sur beIN Sports

Croatie-République tchèque à 18h sur beIN Sports

Angleterre-Ecosse à 21h sur TF1 et beIN Sports