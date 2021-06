Euro: la Slovaquie privée de Vavro, testé positif au Covid-19

A la veille de la rencontre face à la Suède (15h), le sélectionneur de la Slovaquie a annoncé que Denis Vavro, le défenseur de la Lazio, a été testé positif a uCovid-19. Le joueur a été immédiatement isolé du reste du groupe.

Mauvaise nouvelle pour la Slovaquie avant la rencontre face à la Suède (ce vendredi, 15 heures). Présent en conférence de presse à la veille de son deuxième match de l'Euro 2020, Stefan Tarkovic a annoncé que le défenseur Denis Vavro avait contracté le coronavirus. "Il n'a aucun symptôme et va très bien". Le joueur a été placé à l'isolement pendant 10 jours, au même titre qu'un membre du staff et le chauffeur de bus.

>> Euro: les infos en direct

Sur le banc lors de la victoire face à la Pologne (2-1), Denis Vavro a très peu joué en Italie (19 matchs depuis son arrivée en 2019), avant d'être prêté six mois en janvier à Huesca, 18e et relégué en Segunda División cette saison. En sélection, le défenseur de 25 ans a porté douze fois le maillot de la Slovaquie. Lors de sa première sélection face à l'Ouganda, le 8 janvier 2017, Denis Vavro avait inscrit son premier et unique but chez les A.

La charnière Škriniar-Satka privilégiée

Numéro trois dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Denis Vavro se situe derrière la paire Milan Škriniar-Lubomir Satka, qui devrait être reconduite face à la Suède ce vendredi (15 heures) au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg. Après la victoire face aux coéquipiers de Robert Lewandowski, la Slovaquie peut se qualifier dès demain en cas de succès face à la Suède, qui est allé chercher le 0-0 à Séville face à l'Espagne lundi dernier.

La Roja, elle, n'a plus le droit à l'erreur dans ce groupe E et doit s'imposer face à la Pologne devant son public (samedi, 21 heures) pour espérer entrevoir les huitièmes de finale de l'Euro 2020.