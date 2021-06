Euro: Totti, Bocelli, Bono... ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture

Le premier match de l'Euro entre la Turquie et l'Euro a été précédé à Rome par une cérémonie d'ouverture marquée par les présences d'Alessandro Nesta et Francesco Totti, deux légendes du football italien.

C’est dans la Ville Eternelle, devant 16.000 spectateurs réunis dans le majestueux Stadio Olimpico, que le coup d’envoi de l’Euro a été donné ce vendredi soir. Le premier match entre la Squadra Azzurra de Roberto Mancini et la Turquie de Senol Günes, très attendu après une année éprouvante et le report du tournoi en raison de l'épidémie de coronavirus, a été précédé d'une traditionnelle cérémonie d'ouverture.

Deux légendes du football italien étaient présentes à Rome pour l'occasion, deux anciens internationaux nés à Rome, deux champions du monde 2006: Alessandro Nesta, ancien de la Lazio, et Francesco Totti, idole de la Roma.

De Bocelli à Bono

Ils ont apporté le ballon officiel de la compétition, avant de laisser place à l'orchestre de la police nationale italienne pour le coeur de la cérémonie, intitulé "Triomphe de l'Euro", avec la mise en scène de vingt-quatre grands ballons gonflés à l'hélium pour symboliser les sélections engagées dans cet Euro.

Des danseurs et des batteurs installés sur le toit du stade ont ensuite fait leur apparition, avant de laisser place à Andrea Bocelli, venu interpréter "Nessun Dorma", tiré de l'opéra Turandot de Puccini. C'est par une "performance virtuelle" de Martin Garrix, Bono et The Edge (U2), auteurs de la chanson de l'Euro, "We Are The People", que s'est conclue cette cérémonie.

L'Euro, disséminé dans 11 villes-hôtes de onze pays, s'achèvera le 11 juillet au mythique stade Wembley de Londres. En attendant, la compétition commencera mardi pour l'équipe de France, à Munich, pour un choc d'entrée contre l'Allemagne (21h). Les Bleus de Didier Deschamps auront ensuite rendez-vous le 19 juin face à la Hongrie, avant de boucler la phase de groupes par un duel avec le Portugal le 23 juin.