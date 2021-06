Euro: un "compromis" de l'Ukraine avec l'UEFA sur son maillot contesté

Alors que la Fédération russe avait saisi l'UEFA concernant le nouveau maillot de la sélection ukrainienne, trop politique à son goût, la sélection d'Ukraine a annoncé vendredi avoir atteint "un compromis" avec l'instance européenne, pour un maillot avec quelques modifications.

Serait-ce la fin de la polémique? Mardi, la Fédération russe de football (RFS) avait annoncé avoir adressé une lettre à l'UEFA pour dénoncer le nouveau maillot de la sélection ukrainienne pour l'Euro de football, sur lequel figurent la Crimée annexée et des slogans patriotiques.

Trois jours plus tard, et quelques heures avant que la compétition ne débute avec le match entre la Turquie et l'Italie à Rome, la Fédération de football ukrainienne a affirmé vendredi avoir atteint "un compromis" avec l'UEFA sur le maintien sur son maillot d'un slogan jugé "politique" par l'instance européenne sur fond de conflit russo-ukrainien.

"Le slogan "Gloire aux héros" fera partie d'un nouvel emblème ajouté au maillot"

"Nous avons quand même réussi à atteindre un compromis avec l'UEFA", a écrit sur Facebook le président de la fédération ukrainienne de football (AUF) Andriï Pavelko. "Le slogan "Gloire aux héros" fera partie d'un nouvel emblème ajouté au maillot", a-t-il affirmé, laissant entendre que cette phrase sera retirée de son placement initial au col.

La présence de ces slogans sur le maillot avait suscité les critiques de Moscou qui a associé ces slogans à des groupes nationalistes de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu les Soviétiques. L'Ukraine et la Russie sont toutes deux qualifiées pour l'Euro. La première sera dans le groupe C et la seconde dans le groupe B.