Euro: un fan grièvement blessé lors d'Angleterre-Croatie après avoir chuté d'une tribune

La presse anglaise rapporte qu'un fan a été transporté à l'hôpital dans un état grave après être tombé d'une tribune à Wembley, dimanche, au début de la rencontre de l'Euro entre l'Angleterre et la Croatie.

Selon les informations du Evening Standard, un supporter a été grièvement blessé après être tombé d'une tribune au stade de Wembley, ce dimanche après-midi, lors de la rencontre de l'Euro entre l'Angleterre et la Croatie (1-0). L’accident se serait produit au moment du coup d’envoi, vers 15h. Après avoir reçu des soins médicaux sur place, ce fan a transporté vers un hôpital dans un état grave.

"Nous avons vu ses jambes franchir la barrière, puis il est tombé et a heurté le sol. Un gars qui était près de nous et qui a tout vu pleurait", a raconté un témoin auprès du London Evening Standard. "Nous continuerons à travailler avec l'UEFA pour nous assurer que l'affaire fait l'objet d'une enquête approfondie et nous continuons de surveiller la situation", a précisé auprès du journal londonien un porte-parole du stade de Wembley.

Le match s'est bien tenu

Cet accident n'a pas eu d'incidence sur la tenue de la rencontre. Pour ses débuts dans cet Euro, l'Angleterre a dominé une Croatie décevante (1-0) pour la première affiche du groupe D. L'unique but du match a été inscrit par Raheem Sterling sur une belle ouverture de Kalvin Phillips (57e). Les joueurs de Gareth Southgate enchaîneront vendredi face à l'Ecosse, toujours à Wembley, alors que les vice-champions du monde croates tenteront de se reprendre contre la République tchèque à Glasgow.

Samedi, la deuxième journée du tournoi a été marquée par le malaise cardiaque de Christian Eriksen lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande. Vers la fin de la première période, il s'est effondré brutalement sur le terrain et le match a été stoppé, avant de reprendre dans la soirée. Le milieu de terrain de l'Inter Milan, qui a parlé avec ses coéquipiers ce dimanche matin, est toujours hospitalisé dans un état stable.