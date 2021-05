Euro: Une liste élargie pour l’Angleterre, avec Alexander-Arnold et Henderson

Gareth Southgate dévoile ce mardi une liste provisoire de 33 joueurs pour disputer l’Euro cet été. Trent Alexander-Arnold et Jordan Henderson sont présents dans ce premier groupe, contrairement à Eric Dier.

Gareth Southgate se veut prudent. À moins de trois semaines de l’Euro, le sélectionneur de l’Angleterre a choisi de faire appel à 33 joueurs alors qu’il devra en retenir seulement 26 pour la compétition. Sept éléments devront donc quitter le rassemblement d’ici le premier match des Anglais à domicile, le 13 juin prochain.

Dier grand absent, Henderson est bien là

Pas de surprise majeure dans ce groupe très élargi, si ce n’est l’absence du défenseur central de Tottenham Eric Dier (45 sélections). Pas appelé lors du dernier rassemblement, Trent Alexander-Arnold est présent au poste ultra-concurrentiel de latéral droit (Tripper, James, Walker) alors que sa participation à l’Euro est encore d'être certaine, au terme d’une saison compliquée avec les Reds. En revanche, Jesse Lingard n'enchaînera pas une deuxième convocation de suite et manquera donc l'Euro.

Jude Bellingham, la pépite du Borussia Dortmund, est convoquée pour la deuxième fois de suite, à 17 ans. Blessé et absent des terrains depuis le 20 février, le capitaine de Liverpool Jordan Henderson est bien présent. Enfin, à noter que trois joueurs font leur première apparition dans le groupe anglais: il s’agit de Ben Godfrey (Everton), Aaron Ramsale (Sheffield) et Benjamin White (Brighton).

Deux matchs pour faire la décision

Les Three Lions doivent disputer deux rencontres amicales avant l’Euro, le 2 juin face à l’Autriche et le 6 contre la Roumanie, qui serviront à déterminer la liste finale pour la compétition. En face de groupe où elle jouera tous ses matchs à Wembley, l’Angleterre sera opposée à la Croatie, l’Ecosse et la République Tchèque.

Les 33 joueurs sélectionnés par Gareth Southgate:

Gardiens: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City, Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Milieux: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Man City), Ollie Watkins (Aston Villa)