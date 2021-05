Equipe de France: ces Bleus à l'avenir incertain avant le rassemblement pour l'Euro

Plusieurs des 26 joueurs de l’équipe de France qui débuteront la préparation pour l’Euro mercredi, ne sont pas encore fixés sur leur avenir, dont Kylian Mbappé qui n’a toujours pas prolongé avec le PSG.

Mbappé au cœur des rumeurs

Des internationaux à l’avenir incertain, Kylian Mbappé est évidemment celui dont on parle le plus depuis de longs mois. L’attaquant n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG qui prend fin dans un an. S’il ne signe pas, son transfert sera inévitable et le Real Madrid ou Liverpool se tiennent prêts. Après la perte du titre, il a mis la pression aux dirigeants parisiens pour signer un recrutement costaud qui lui donnera envie de rester.

Maignan règle son transfert avant le rassemblement

Mike Maignan abordera le rassemblement de mercredi à Clairefontaine avec l’esprit libre. Selon la presse italienne, le gardien lillois, tout juste sacré champion de France, va passer sa visite médicale ce mardi avec l’AC Milan où il va s’engager trois ans.

Giroud, direction l’Italie?

Il est le seul des 26 joueurs à arriver en fin de contrat en juin. Olivier Giroud ne sera pas conservé par Chelsea où il joue très peu. Après avoir privilégié Londres sur les quatre destinations ces dernières années, l’attaquant pourrait cette fois franchir le cap. Courtisé par de nombreux clubs italiens lors des derniers mercatos, Giroud intéresse cette fois l’AC Milan qui en aurait même fait l’une de ses priorités.

Giroud, Mbappé, Griezmann, Varane... un quatuor au coeur du mercato © ICON Sport

Les Barcelonais en pleine incertitude

Les trois Barcelonais de l’équipe de France abordent cet été sans trop d’assurance sur leur avenir. A un an de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé pourrait partir d’autant que le club, en grande difficulté économique, pourrait compter sur sa belle valeur marchande. Les doutes sont aussi permis pour Clément Lenglet malgré un long bail (2026). Le Français a été très utilisé au cours de cette saison exténuante où il a commis plusieurs erreurs. Enfin, la porte à un départ d’Antoine Griezmann serait aussi ouverte en cas de belle offre, selon la presse catalane.

Varane, Pogba, Lloris, la tentation du départ?

Les noms des trois cadres des Bleus sont régulièrement cités dans les rumeurs de transferts, notamment parce qu'il ne leur reste plus qu'un an de contrat dans leurs clubs respectifs. A un an de la fin de son bail avec Tottenham, Hugo Lloris figurerait parmi les potentiels partants et son nom est évoqué du côté de Manchester United, notamment. Raphaël Varane aussi n’a plus qu’un an de contrat avec le Real Madrid. Il pourrait prolonger même s’il est souvent associé à des clubs de Premier League, comme Chelsea ou Manchester United. Quid de Paul Pogba? Le milieu de terrain souhaitait rejoindre le Real Madrid lors des précédents mercatos et un départ est toujours envisageable. Mais la qualification de Manchester United pour la prochaine Ligue des champions et un recrutement ambitieux du club pourraient aussi l’inciter à rester.

Benzema dit non à l’OL

Karim Benzema abordera son grand retour en sélection avec une certitude: il veut continuer avec le Real Madrid, où il n’a plus qu’un an de contrat. Dans une interview à L’Equipe, il a écarté l’hypothèse d’un retour à Lyon, cet été. Il s’imagine encore jouer sous les ordres de Zinedine Zidane, qu’il voit rester à Madrid.

Tolisso et Mandanda dans le flou

L’aventure de Corentin Tolisso au Bayern Munich pourrait s’achever dès cet été. Selon la presse allemande, un départ est envisagé par le Bayern qui a une dernière occasion d’obtenir une indemnité en cas de transfert de l’ancien Lyonnais, en fin de contrat dans un an. Steve Mandanda est, lui, encore lié assez longuement avec Marseille (2024) mais sa place de titulaire sera remise en cause la saison prochaine par l’arrivée d’un nouveau gardien souhaitée par Jorge Sampaoli, l’entraîneur et Pablo Longoria, le président. Le joueur de 36 ans s’est dit prêt à relever le défi.

Koundé et Thuram courtisés

A la sortie d’une saison très réussie avec le FC Séville, Jules Koundé va encore voir sa cote monter en flèche avec cette sélection pour l’Euro. Son nom est souvent cité du côté du Real ou de la Premier League même s’il est encore lié jusqu’en 2024 avec Séville qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Ce ne sera pas le cas du Borussia Mönchengladbach, privé de toute coupe d’Europe avec sa décevante 8e place en Bundesliga. Cela pourrait pousser Marcus Thuram à changer d’air d’autant que le club sera en plein changement avec le départ de l’entraîneur Marco Rose pour le Dortmund. Ce dernier a promis de ne pas faire venir certains de ses anciens joueurs dans la Ruhr. Mais Thuram aurait quelques courtisans ailleurs (Premier League ?).

Les contrats des 26 Bleus sélectionnés pour l'Euro

2021: Giroud (Chelsea)

2022: Lloris (Tottenham), Maignan (Lille), Varane (Real), Pogba (Manchester United), Benzema (Real Madrid), Tolisso (Bayern), Dembélé (Barça), Mbappé (PSG)

2023: Zouma (Chelsea), Kanté (Chelsea), Rabiot (Juventus), Sissoko (Tottenham), Lemar (Atlético), Coman (Bayern), Thuram (Mönchengladbach),

2024: Mandanda (OM), Koundé (Séville), Kimpembe (PSG), Hernandez (Bayern), Pavard (Bayern), Dubois (Lyon), Griezmann (Barça), Ben Yedder (Monaco)

2025: Digne (Everton)

2026: Lenglet (Barça)