Angleterre: Southgate écarte Alexander-Arnold et rappelle Lingard

Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate a dévoilé ce jeudi la liste des 26 internationaux retenus pour le prochain rassemblement. En plus de la surprise Ollie Watkins (Aston Villa), on note le retour de Jesse Lingard (West Ham). Le latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold est lui absent.

Didier Deschamps n'a pas été le seul sélectionneur à susciter de nombreuses réactions ce jeudi en dévoilant la liste des joueurs français appelés pour la trêve printanière. Outre-Manche, le coach des Three Lions Gareth Southgate a lui aussi annoncé son groupe. Avec quelques surprises.

Du côté des présents, l'attaquant d'Aston Villa Ollie Watkins - pas forcément attendu - et le gardien de West Brom Sam Johnstone sont appelés pour la première fois. Mais ce sont les retours de Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), et surtout celui de Jesse Lingard (West Ham), privé d'équipe nationale depuis juin 2019, qui ont été particulièrement remarqués.

"Jesse est le plus chanceux des trois, a commenté Southgate. Luke et John sont eux performants depuis un bon moment. En attaque, nous avons des absences (Grealish, Sancho...) qui ont offert cette opportunité à Jesse, excellent à West Ham dernièrement."

Alexander-Arnold? "Cette saison, il n'a pas évolué au même niveau que les deux années précédentes"

Pour les absents hors blessure, on notera le cas de Patrick Bamford (Leeds), pressenti pour être dans la liste, et "très proche" d'y être, a reconnu Southgate, qui lui a toutefois préféré Watkins, 25 ans et 10 buts en PL cette saison. "Ollie et Patrick ont tous les deux mis de beaux buts, a-t-il détaillé. Nous aimons la personnalité des deux. Ollie est un joueur avec qui nous n'avons pas eu beaucoup d'interactions, c'est intéressant d'apprendre à le connaître. Pour sa première saison en Premier League dans un grand club, il s'en sort très bien."

Mais là encore, la situation la plus commentée a été la mise à l'écart de Trent Alexander-Arnold (Liverpool), décrit comme le meilleur latéral droit du monde il y a quelques mois encore, et désormais devancé par Kyle Walker (Manchester City) et Kieran Trippier (Atlético) en sélection. "Cette saison, il n'a pas évolué au même niveau que les deux années précédentes, justifie Southgate. Mais il est en train de revenir, il s'en rapproche. J'avais pris une décision similaire pour Kyle et Kieran par le passé, et ils ont répondu de la bonne manière. Je suis certain que Trent jouera un rôle important à l'avenir."

L'Angleterre doit jouer contre San Marin le 25 mars, l'Albanie le 28 mars, et la Pologne le 31 mars.