Euro: Witsel en passe de réussir son improbable retour avec la Belgique

Victime d'une rupture du tendon d'Achille au début du mois de janvier, Axel Witsel a vu sa participation à l'Euro être largement compromise. Mais le cadre incontournable de la Belgique a été sélectionné par Roberto Martinez et va même reprendre l'entraînement dans les prochains jours, d'après la RTBF.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille il y a cinq mois, lors d'un match entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, Axel Witsel a vu sa fin de saison être largement compromise. De quoi plomber ses chances de participer à l'Euro (du 11 juin au 11 juillet).

Mais de manière assez inattendue, l'international belge est dans les temps et récupère même plus vite que prévu. S'il n'a pas retrouvé les terrains avec le Borussia Dortmund ces dernières semaines, le milieu de terrain de 32 ans figure toutefois dans la liste des 26 Diables Rouges convoqués par Roberto Martinez pour disputer l'Euro.

"On veut être clair concernant Axel Witsel, a indiqué le sélectionneur belge. On n'a pas d'attente particulière. Sa sélection, c'est d'abord la récompense de ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière pour l'équipe nationale et de tout le travail qu'il a accompli ces derniers mois."

D'après les informations de la RTBF, le milieu du BVB va entamer sa préparation à Tubize, où il est prévu qu'il s'entraîne à haute intensité pour évaluer son niveau de forme actuel avant le rassemblement de l'équipe belge, qui aura lieu lundi prochain.

Une décision finale attendue avant le 11 juin

La présence d'Axel Witsel n'est pas encore actée mais elle serait en bonne voi. La RTBF annonce que le joueur est de plus en plus confiant. Lors de l'annonce de sa liste, Roberto Martinez avait indiqué que certains changements pourraient intervenir d'ici le début de la compétition.

"La véritable décision pour Axel sera prise le 11 juin. On voulait se laisser le maximum de temps avant de prendre la décision finale. On doit maintenant laisser le temps à Axel de prendre soin de lui et on verra ensuite s'il est prêt ou non. On a choisi les 26 joueurs sélectionnés pour l'Euro et on a aussi une liste de 11 joueurs remplaçants, au cas où il y aurait un souci", avait indiqué le sélectionneur belge.

Avec 108 sélections, Axel Witsel est l'un des joueurs les plus expérimentés de ce groupe mais aussi un cadre indéboulonnable en temps habituel, dans l'esprit de Roberto Martinez. Reste maintenant à savoir si sa forme physique pourra lui permettre de disputer l'Euro.