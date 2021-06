France-Allemagne: la compo allemande, en 3-4-3 avec Havertz

La sélection allemande de Joachim Löw a dévoilé un onze sans surprise pour affronter l’équipe de France à l’Euro de football, ce mardi (21h).

La sélection allemande, à l’instar de l’équipe de France, a trouvé son onze pendant la préparation à l’Euro. Et un schéma tactique immuable, en 3-4-3. Comme il n’y avait pas de raison apparente de le changer face aux Bleus, d’autant plus qu’il a été, semble-t-il, travaillé dans un but précis en prévision de ce match à Munich, Joachim Löw a logiquement choisi de le reconduire ce mardi soir (21h).

Les pistons Kimmich et Gosens

Pour les débuts de la Nationalmannschaft dans la compétition, Kai Havertz a été choisi pour occuper le poste de troisième attaquant, en lieu et place de Leroy Sané, à l’origine de petites tensions. Le joueur de Chelsea, auteur du but victorieux en finale de la Ligue des champions le mois dernier, est titularisé aux côtés de Serge Gnabry et Thomas Müller. Pour alimenter le trio en ballons, les pistons seront Joshua Kimmich à droite et Robin Gosens, le joueur de l’Atalanta, à gauche.

Ilkay Gündogan et Toni Kroos oeuvreront quant à eux au milieu de terrain, devant trois défenseurs centraux, les trois axiaux choisis étant Antonio Rüdiger, Mats Hummels et Matthias Ginter. Goretzka, Hofmann, Musiala ne sont pas sur la feuille de match. Pour rappel, la France est invaincue lors de ses cinq derniers matches contre l’Allemagne sur le sol adverse (trois victoires, deux nuls).

La compo de l’Allemagne:

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Müller, Gnabry, Havertz.

Les remplaçants:

Leno, Trapp, Günter, Halstenberg, Klostermann, Can, Koch, Süle, Neuhaus, L.Sané, Volland, Werner