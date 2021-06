Euro: Havertz encense Kanté à une semaine de France-Allemagne

Après leur triomphe en Ligue des champions avec Chelsea et avant de s’affronter pour leur entrée en lice à l’Euro lors de France-Allemagne, le 15 juin à Munich, l’attaquant de la Mannschaft Kai Havertz a encensé le récupérateur des Bleus N’Golo Kanté.

Il n’y a pas qu’en équipe de France que N’Golo Kanté est le chouchou de son équipe. A Chelsea aussi, le Français jouit d’une énorme cote de popularité. Le triomphe des Blues en Ligue des champions il y a une semaine et les scènes de joie qui ont suivi sur la pelouse du stade du Dragon de Porto ont montré à quel point le champion du monde est un joueur indispensable et aimé de ses partenaires.

"Quand vous le regardez, vous êtes obligé de sourire"

Elu homme du match en demies puis en finale, l’ex-joueur de Caen et de Leicester fait l’unanimité. Et impressionne les plus jeunes, à commencer par l’attaquant allemand Kei Havertz (21 ans). "Quand vous le regardez, vous êtes obligé de sourire, a déclaré l’international allemand en conférence de presse avec sa sélection. C’est une grande personnalité et une grande personne. Et un grand joueur de football. En tant qu’attaquant, je suis toujours content quand il est sur le terrain. Vous pouvez faire beaucoup d’erreurs, il récupère toujours le ballon derrière. Il est rapide, adroit et toujours en jambes."

Havertz se méfie de lui à l'Euro

Autant de qualités qui font le bonheur de Chelsea mais qui pourraient contrarier Havertz et ses partenaires allemands dans les prochains jours. Car le 15 juin à Munich, l’attaquant de la Mannschaft et N’Golo Kanté seront cette fois adversaires pour leur entrée en lice dans le championnat d’Europe. "C’est pour ça que ce n’est pas si bien de jouer contre lui au premier match de l’Euro", a ajouté l’ancien joueur du Bayer Leverkusen.

Pour tenter de battre les champions du monde, Havertz pourra néanmoins compter sur la présence d’un autre équipier de Chelsea, le défenseur Antonio Rüdiger. "Il nous a apporté de la stabilité ces derniers mois, observe-t-il. Depuis l’arrivée de Tuchel, il joue de façon exceptionnelle. C’est aussi un joueur important sur le plan de la mentalité. Sur le terrain, c’est un guerrier. Un peu comme Kanté. C’est le genre de joueur que vous voulez dans votre équipe. Jouer contre lui à l’entraînement n’est pas une partie de plaisir", conclut Kei Havertz.