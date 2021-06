France-Allemagne: le dégagement illégal de Neuer, passé inaperçu

Dans le temps additionnel interminable du match France-Allemagne (1-0), mardi à l'Euro, Manuel Neuer est sorti de sa surface de réparation avec le ballon à la main pour le dégager dans le camp adverse, alors que son équipe était menée. L’action du gardien allemand n’a pas été sanctionnée, comme tant d’autres...

Outre les faits de jeu défavorables aux Bleus qui ont échappé au corps arbitral, notamment le penalty que Kylian Mbappé aurait dû obtenir, une action a peu fait parler dans le temps additionnel de la rencontre entre la France et l’Allemagne (1-0), mardi à l'Euro. Et pourtant, en souhaitant relancer le plus vite possible (comme il en a l’habitude), Manuel Neuer est sorti de sa surface de réparation avec le ballon à la main pour dégager très loin et apporter le danger aux abords de la surface de réparation adverse. En espérant donner une chance aux siens d’égaliser.

Manuel Neuer sort de sa surface de réparation avec le ballon © @Capture

L'équipe de France peut s'ouvrir la voie des 8es dès samedi

Mais la règle le lui interdit, et il y aurait donc dû avoir coup-franc en faveur de l’équipe de France, à 17-18 mètres des buts allemands, légèrement sur la gauche. Cet oubli vient s’ajouter à une longue liste de décisions défavorables aux Bleus, du pied de Joshua Kimmich dans le visage de Lucas Hernandez à la violente agression de Robin Gosens sur Benjamin Pavard, en passant par ce fameux penalty oublié après une faute pourtant bien réelle de Mats Hummels.

Sans compter les huit minutes de temps additionnel qui auront donc permis à Manuel Neuer de dégager illégalement, mais pas à l’Allemagne d’égaliser. L’équipe de France l’a emporté sur le plus petit des écarts et défiera la Hongrie samedi (15h), dans une Puskas Arena incandescente. La Nationalmannschaft jouera elle une partie de son avenir dans la compétition face aux Portugais (18h), difficiles vainqueurs des Magyarsgrâce à un doublé de Cristiano Ronaldo.