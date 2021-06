France-Allemagne: un arbitre espagnol peu expérimenté à l'international au sifflet

Le match France-Allemagne, ce mardi soir (21h) dans le groupe F de l'Euro, sera arbitré par l'Espagnol Carlos Del Cerro Grande. Un officiel de 45 ans assez peu expérimenté au niveau international.

Il aura la responsabilité de diriger le premier vrai gros choc de l'Euro. Un match qui pourrait éventuellement être tendu, aussi, si l'on en croit les propos du défenseur Antonio Rüdiger. Ce mardi soir, c'est l'Espagnol Carlos Del Cerro Grande qui arbitrera le match France-Allemagne, dans le groupe F de l'Euro (21h).

Agé de 45 ans, ce Madrilène affiche près de 400 matchs au compteur, dont 196 en Liga. Mais son expérience internationale est assez limitée: il n'a commencé à officier en Ligue des champions (15 matchs) qu'en 2018, et n'a encore jamais arbitré lors d'un tournoi majeur par nations. Ce duel franco-allemand sera son baptême du feu à l'Euro.

Un policier de profession

Del Cerro Grande a toutefois croisé le chemin des Bleus à une reprise: lors du France-Portugal d'octobre 2020 en Ligue des nations (0-0). Une rencontre relativement calme, où il n'avait dégainé qu'un seul carton jaune pour le Portugais Ruben Dias.

Policier de profession, Carlos Del Cerro Grande est moins connu que son compatriote Mateu Lahoz, qui a récemment dirigé la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea. Il est aussi très différent.

"Il fait partie du corps des arbitres d'élite au niveau européen depuis seulement deux, trois ans, explique à L'Equipe l'ancien arbitre international Eduardo Iturralde Gonzalez. Ce qui est curieux, c'est que jusqu'ici, Cerro Grande est plus considéré en Espagne qu'en Europe. En Espagne, il est plus coté que Mateu Lahoz qui l'est plus au niveau européen. Cerro Grande représente un autre type d'arbitrage, beaucoup plus rigide, plus sérieux, il intervient plus. Il ne parle pas beaucoup avec les joueurs. Lahoz est plus dans le dialogue et le contact, il gesticule plus."