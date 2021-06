Euro: Rüdiger veut jouer "sale" face aux Bleus et appelle les Allemands à "ne pas être gentils"

A deux jours du choc entre l’Allemagne et la France, mardi à l’Euro (21h), Antonio Rüdiger a lancé les hostilités. Le défenseur de la Mannschaft promet une opposition musclée aux Bleus de Didier Deschamps.

Face aux attaquants de l'équipe de France, il ne faudra pas hésiter à jouer "sale" pour "envoyer un message le plus vite possible", a mis en garde ce dimanche Antonio Rüdiger, le défenseur de l’Allemagne, à deux jours du choc entre les deux équipes à l'Euro (mardi 21h à Munich).

"Sur le papier, si on regarde les noms, les Français ont l'air plus forts, mais ce n'est que du papier", a déclaré l'arrière central, récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, interrogé sur sa confrontation avec le trio Benzema-Griezmann-Mbappé, "ils peuvent être favoris tant qu'ils veulent, mais le truc c'est que nous devons dicter notre jeu, et nous pouvons le faire, nous avons assez de qualité et nous sommes prêts".

"Juste être sale"

"Evidemment en attaque ils sont très forts, et nous devons être prêts à avoir des actions en un contre un et à les gagner. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt", a-t-il lancé.

Alors que certains de ses coéquipiers l'ont décrit ces derniers jours comme "un guerrier", le Berlinois d'origine de 28 ans a fait une moue, pour relativiser: "Ce truc de guerrier... en fait j'ai toujours joué comme ça, il n'y a rien de nouveau". Contre les champions du monde mardi (21h00) à Munich, Rüdiger devrait en principe tenir le côté gauche d'une défense à trois, avec Mats Hummels au centre et Matthias Ginter à droite.